鋒面接近「明午後變天」　周末降雨最明顯

▲鋒面明天接近，周末通過，天氣轉為不穩定。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

明天(17日)將有鋒面接近，下半天變天，宜花和山區轉為有雨，晚間北部也有零星雨，周六和周日降雨較全面，除南部平地降雨較零星外，其他各地都有局部雨，下周一過後回到高溫炎熱天氣，不過下周五又有鋒面來襲。

中央氣象署預報員張承傳表示，今天白天過後水氣仍多，中部以北、基隆北海岸、宜蘭仍有降雨機會，午後熱力作用下，各地山區有局部短暫陣雨，北海岸仍有零星降雨。

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明天將有一道鋒面接近，張承傳說明，清晨至上午北部有零星降雨，其他各地多雲到晴，下午環境轉為不穩定，各地山區、宜蘭、花蓮有局部短暫陣雨或雷雨，宜蘭和花蓮雨勢比較大，晚間北部也有零星降雨出現。

▲▼降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

張承傳表示，周六到周日清晨因鋒面通過加上東北季風增強，降雨較全面，中部以北、東半部、恆春半島、南部山區有局部短暫陣雨或雷雨，南部平地也有零星降雨，全台都有降雨機會。周日白天水氣漸少，花東、中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區轉為多雲。

下周一至下周三水氣偏少，東南部、花東有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部及其他山區有局部短暫陣雨。下周五、下周六則將有另一個鋒面影響，天氣再度轉為不穩定。

▲一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度部分，張承傳說明，今天各地高溫約28到31度，明天鋒面接近、高溫情況類似，周六至周日因東北季風影響，北部高溫下降，北市、桃園以北約25度，竹苗約28度，東部約25到26度，低溫則降至19到20度上下，中南部則不受影響。

張承傳指出，下周一過後東北季風減弱，氣溫回升，北部和台北高溫回到28到30度，中南部約30到32度，下周大多高溫炎熱。

此外，辛樂克颱風今天上午8時已經減弱為中度颱風，預計下周一後慢慢減弱為溫帶氣旋。