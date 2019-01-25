運將撿到手機「外國人、黑皮膚」　失主現身警局竟是友邦王子

▲史瓦帝尼王國王子(藍外套者)到台中玩，手機遺忘在計程車裡失而復得，十分開心。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

小黃司機撿手機竟撿到王子的手機！一名計程車司機日前載客後發現客人留下的手機，送到派出所協尋，警方一查發現，失主竟是我國友邦史瓦帝尼王國的王子班柯希。班柯希得知手機失而復得，頻頻道謝，並稱讚司機善舉及台灣警方高效率，成了最好的國民外交。

第四警分局黎明派出所日前來了一名計程車司機稱，剛剛載客後，車上發現有一隻智慧型手機，應該是客人不小心留下。警方詢問後，得知對方是外國人，黑皮膚，依規定受理後先檢視手機通訊錄，聯繫失主的友人代為通知失主到派出所領手機。

手機主人不久也到派出所認領，結果員警一眼看他很面熟，好像是在新聞報導中出現過的人。經他友人證實，他竟是台灣友邦史瓦帝尼王國的王子班柯希。

班柯希不好意思地說，他目前在台北念實踐大學研究所，朋友邀約下才到台中玩。應該是太高興，下車時竟忘了拿走手機。很感謝熱心的計程車司機及警方積極聯繫，讓他的手機能夠失而復得。

撿到手機的小黃司機得知手機的主人竟是友綁王子，也感到十分訝異，並稱這只是舉手之勞。

史瓦帝尼王國前為「史瓦濟蘭王國」，人口約120萬人，位於南非內陸，面積1萬7千多平方公里，是台灣的一半再小一些。它曾為英國殖民地，1968年獨立，政治體制為君主制，與台灣互動密切。

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