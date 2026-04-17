命理師逆風發文　「香燈腳無法抹殺的事實」

▲白沙屯媽祖進香活動是年度宗教盛事，吸引大量信徒共襄盛舉。（示意圖／翻攝自臉書／白沙屯拱天宮）

記者柯沛辰／綜合報導

白沙屯媽祖進香亂象頻發，在網上掀起正反論戰。命理師陳欽煜逆風發文，稱很多人懷疑「負面文」別有內情，是刻意來破壞進香活動，但他身為媽祖信徒，從第一天就參與進香，是真的親眼看到很多人在「劫緣」搶結緣品、浪費福食，還到處留下大量垃圾，這是無法抹殺的事實，而背後元兇正是「假香燈腳」。

媽祖信徒逆風發聲 親眼看見「劫緣」浪費、無法否認亂象

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粉專「小煜老師x陳欽煜」發文表示，看到很多香燈腳發文，呼籲不要再發「進香負面文」，避免讓白沙屯媽祖進香這樣美好的傳統被「陰謀論」破壞，但很抱歉容許他逆風一下，他自己也是媽祖信徒，除了進香活動，平時也很長跑宮廟拜媽祖，更不敢說任何對媽祖的不敬之言。

不過，他從第一天跟隨山邊照府王爺，幫山邊媽祖開路，並完成與白沙屯媽祖合轎的神聖任務起，就親眼看見很多人「劫緣」瘋搶結緣品，食物自不必說，有多少人浪費福食，相信參與的香燈腳都有目共睹。

三媽合轎後滿地垃圾 嘆大家只在意媽祖保不保佑

陳欽煜回憶，當時他一路待到凌晨2點多，看三媽合轎和數十萬香燈腳出發進香，但之後「我真的嚇到」，一向號稱高素質的媽祖香燈腳，離開後竟滿地垃圾，「不是垃圾桶爆出來的，是真的隨風飄散的垃圾！」

儘管回程途中，有不少身穿「媽祖志工」背心的人在夾垃圾維護環境，可見廟方並不是坐視不管，而是到處都出現大量垃圾，這是無法抹殺的事實，結果一堆人都在爭執有戴臂章的香燈腳要不要鑽轎，以及能否折成蝴蝶結之類的問題，「只在意媽祖是否保佑你，不管是否造成其他人困擾？」

「假香燈腳」才是元兇 而非發文要求自律者

陳欽煜指出，如果香燈腳們能和以往一樣自律，把垃圾收好，珍惜福食，問題不就解決了？先前到花蓮救災的「鏟子超人們」也是不輸香燈腳的善良人士，最後卻因話題太火熱，一堆人跑去白吃白喝，不僅破壞環境，還出現小偷，搞到最後，讓多少真正想幫忙的人心寒？

他認為，真正在破壞媽祖信仰的，從來都不是那些發文要求香燈腳自律的人，而是躲在這些香燈腳身邊、戴著進香臂章、到處「劫緣」、破壞媽祖形象的「假香燈腳」。為此，他懇請各位「真香燈腳」協助，別再讓這些人破壞媽祖形象。