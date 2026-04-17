雙媽會關鍵在明天！白沙媽「這樣走」會面機率大增　專家解釋了

▲白沙屯媽祖正急行軍回宮，大甲媽祖今深夜起駕，是否再現雙媽會盛況，萬眾矚目。圖為白沙屯媽祖行程。（圖／白沙屯拱天宮提供，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣白沙屯拱天宮媽祖聖駕今（17）凌晨完成北港朝天宮「進火」儀式後，「粉紅超跑」隨即踏上返程，3天內需急行軍回到苗栗；台中大甲鎮瀾宮媽祖也在今深夜起駕南下，是否再見「雙媽會」盛況，萬眾矚目。白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬研判，白沙屯媽目前走海線，雙媽會機率明顯降低，但如果明（18）日進入彰化往山線的台1線走的話，會面機率將大幅上升。

白沙屯媽北港進香行程，今天凌晨完成「進火」重要儀式後，媽祖鑾轎兼程北返，由於預估3天後就回宮，勢必又會有「急行軍」的鐵人行程；而大甲媽祖 17 日深夜起駕，展開9天8夜之旅，預計4月18日傍晚進入彰化市駐駕南瑤宮。

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由於白沙屯媽由南往北、大甲媽由北往南，兩支隊伍有機率在明日在彰化交錯，舉國信徒關注兩大女神能否再度上演「雙媽會」；白沙屯媽祖網路電視台長駱調彬研判，關鍵時間點就在明（18）日，地點預計將落腳於彰化。

駱調彬指出，能否促成「雙媽會」，完全取決於白沙屯媽祖明日的選擇，但依今天中午之前的行進路線，白沙屯媽走海線的大方向不變的話，雙媽會機率降低，重演去年擦身而過；但若白沙屯媽接下來選擇走山線（台一線）進入彰化，確實就有機會與大甲媽祖相遇。

回顧歷史，兩位女神過去曾有6次「世紀會面」紀錄，多是白沙屯媽前往大甲鎮瀾宮停駕或駐駕，上一次在進香途中相會已是19年前（2007年）；最讓信徒津津樂道在2004年，兩大女神隊伍在台中沙鹿巧遇，白沙屯媽祖神轎停下等待大甲媽抵達，雙媽會的歷史性畫面，引發全場歡聲雷動，今年信眾再度引頸期盼，希望可再次看到神聖的歷史瞬間。