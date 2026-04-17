白沙屯媽祖在眼前！阿伯戴耳機「手機滑成人片」　網1原因逆風挺

▲阿伯滑手機挑選成人影片，讓一旁民眾看傻。（示意圖／白沙屯媽祖網路電視台授權）



網搜小組／劉維榛報導

一名網友目擊阿伯正在挑選成人影片，而當時媽祖就在前方停駕，畫面讓他當場看傻。貼文曝光後，網友逆風力挺，認為阿伯戴耳機、未影響他人。對此，林明侖律師指出，若只是自己觀看、沒有故意讓他人看到或聽到，未必違法，但若畫面外露、音量外放，甚至伴隨猥褻行為，仍可能踩到法律紅線。

一名網友在Threads表示，他參與進香來到西螺魚寮鎮南宮，豈料撞見一名阿伯戴著耳機滑手機，一邊選要看哪部成人影片，當時白沙屯媽祖正在前方停駕，讓他傻眼不已。

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底下網友紛紛力挺，「阿伯其實有戴耳機，照理應該沒影響到別人，他還是有他的隱私」、「阿伯有戴耳機了，好歹沒有直接影響他人」、「阿伯是心中有佛」、「阿伯無極限」、「這篇貼文告訴我們，防窺保護貼要貼好貼滿」、「信仰與性仰的兼顧」、「阿伯有戴耳機，已經海放一票手機外放聲音的人」、「讓阿伯能堅持繼續走下去的動力」。

事實上，2021年一名蔡姓男子在85度C騎樓內用座位喝咖啡時，情不自禁用手機觀賞A片，引來路人報警處理，那麼民眾在公共場所看成人影片是否犯法呢？

當眾看成人片！律師解析：關鍵在於有無影響他人



對此，林明侖律師在臉書表示，在公共場所用手機看A片，不一定違法。他說明，若只是自己觀看、沒有故意讓別人看到或聽到，通常不構成公然猥褻罪，也未必違反《社維法》。但若聲音外放、畫面容易被旁人看見，甚至邊看邊做出猥褻行為，仍可能有法律責任。簡單來說，是否違法還是要看實際情況，別因一時方便踩到法律紅線。