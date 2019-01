不是第一次強逼空服員！200kg白人「惡劣事蹟」全爆　曾直接尿在座位上

▲強逼空服員協助如廁的白人噁男,陸續被爆出過去惡劣事蹟。(圖/網友提供)

記者賴文萱/台北報導

一名200公斤的白人奧客,在機上強逼長榮空服員協助如廁,受害者下午召開記者會出面還原事發經過,更爆出這名奧客不是第一次刁難空服員,更多惡劣事蹟全曝光。就初步了解,該男子過去也曾要求空服員協助如廁遭拒,直接尿在座位上,讓同艙乘客忍受惡臭,另外,也曾自備尿壺,在如廁後要求組員幫忙清洗。

長榮分會理事李瀅指出,這名乘客去年5月就頻繁的搭乘長榮航空航班,過去也曾要求過空服員協助如廁遭拒,但那次他竟然直接拉在位置上,他搭乘航空是LA返台班機,航程約10~12小時,當時整個客艙都要忍受他的臭味,沒想到返台後,組員回報該狀況,卻反遭公司質疑為什麼沒協助他上廁所,導致其他乘客客訴。

▲長榮空姐遭逼幫白人脫褲擦屁股,開記者會哽咽。(圖/ETtoday新聞雲直播)

另外,該名乘客也曾自備尿壺在機上使用,結果尿完之後,他也要求空服員必須清洗他的尿壺,同樣也讓空服員覺得受辱。李瀅說,該男子當天在搭乘LA到台灣後,再繼續轉機到泰國曼谷,據服務他的泰籍組員了解,在飛泰國航班上,他也蓄意打翻飲料在前胸,要求空服人員多次幫他擦拭,組員只提供紙巾還不接受,甚至對空服員說you can do better than me。

當事受害者強調,為何她會忍辱協助該名男子,是因為他佔據了商務艙的廁所,若不協助他,那其他客人上廁所的權益怎麼辦,尤其是事情發生時,航程才經過2個多小時,還有將近10小時的飛行。受害者也說,加上該名乘客行動不便,連走路都有問題,該趟飛行時就被前艙告知,飛行過程會遇到亂流,基於安全理由,只好忍辱幫忙,但事後她真的完全崩潰,接下來的航程一眼都不想再看見那位乘客。