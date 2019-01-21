不是第一次強逼空服員！200kg白人「惡劣事蹟」全爆　曾直接尿在座位上

▲強逼空服員協助如廁的白人噁男，陸續被爆出過去惡劣事蹟。（圖／網友提供）

記者賴文萱／台北報導

一名200公斤的白人奧客，在機上強逼長榮空服員協助如廁，受害者下午召開記者會出面還原事發經過，更爆出這名奧客不是第一次刁難空服員，更多惡劣事蹟全曝光。就初步了解，該男子過去也曾要求空服員協助如廁遭拒，直接尿在座位上，讓同艙乘客忍受惡臭，另外，也曾自備尿壺，在如廁後要求組員幫忙清洗。

長榮分會理事李瀅指出，這名乘客去年5月就頻繁的搭乘長榮航空航班，過去也曾要求過空服員協助如廁遭拒，但那次他竟然直接拉在位置上，他搭乘航空是LA返台班機，航程約10~12小時，當時整個客艙都要忍受他的臭味，沒想到返台後，組員回報該狀況，卻反遭公司質疑為什麼沒協助他上廁所，導致其他乘客客訴。

▲長榮空姐遭逼幫白人脫褲擦屁股，開記者會哽咽。（圖／ETtoday新聞雲直播）

另外，該名乘客也曾自備尿壺在機上使用，結果尿完之後，他也要求空服員必須清洗他的尿壺，同樣也讓空服員覺得受辱。李瀅說，該男子當天在搭乘LA到台灣後，再繼續轉機到泰國曼谷，據服務他的泰籍組員了解，在飛泰國航班上，他也蓄意打翻飲料在前胸，要求空服人員多次幫他擦拭，組員只提供紙巾還不接受，甚至對空服員說you can do better than me。

當事受害者強調，為何她會忍辱協助該名男子，是因為他佔據了商務艙的廁所，若不協助他，那其他客人上廁所的權益怎麼辦，尤其是事情發生時，航程才經過2個多小時，還有將近10小時的飛行。受害者也說，加上該名乘客行動不便，連走路都有問題，該趟飛行時就被前艙告知，飛行過程會遇到亂流，基於安全理由，只好忍辱幫忙，但事後她真的完全崩潰，接下來的航程一眼都不想再看見那位乘客。