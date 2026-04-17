粉紅超跑開Turbo！12hrs狂飆38公里　停駕7年前「親自踩點」吉地

▲白沙屯媽祖回鑾停轎彰化竹塘鄉幸竹宮，鄉民擠爆現場。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

白沙屯媽祖進香回鑾再度展現「粉紅超跑」的驚人速度！今（17）日凌晨約1點，在數萬信徒的歡呼聲中，從北港朝天宮起駕回鑾，一路沿台19線疾行將近12小時，狂飆約38公里不停歇，終於在中午12點半才決定停駕於彰化縣竹塘鄉的「幸竹宮」午休，預計下午3點起駕繼續北上。

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今年報名隨香的信眾突破46萬人，創下歷史新高，數萬香燈腳跟隨媽祖腳步前進，媽祖回鑾途中展現「turbo模式」，從凌晨一路狂奔到中午，有不少在地信眾原本預期媽祖會依照往年慣例，駐駕在竹塘鄉的慈航宮，因此提早到慈航宮等候，沒想到媽祖今年轉向，改在幸竹宮停駕休息，讓部分信眾趕緊趕往新地點參拜，也意外製造了一場「追媽祖」的趣味插曲。

▲白沙屯媽祖回鑾停轎彰化竹塘鄉幸竹宮，鄉長等人前往迎轎。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

事實上，白沙屯媽祖並非首次造訪幸竹宮，早在2017年，媽祖鑾轎就曾以獨特的「360度踏廟地」方式進入此處，被信眾視為神蹟展現，而幸竹宮所在地，也是當年媽祖親自「踩點」認可的建廟吉地。這次媽祖首次在幸竹宮駐蹕休息，地方人士格外振奮。竹塘鄉長蔡碩任、鄉農會總幹事詹光信等人都到場接駕，祈求媽祖保佑竹塘鄉合境平安、風調雨順、五穀豐登。

至於接下來的路線，信眾普遍預測媽祖最可能走台十九線彰水路，途經埤頭鄉、溪湖鎮北上，甚至可能重演駐駕溪湖糖廠過夜的歷史，員榮醫療體系已經搶先一步到溪湖福安宮設置醫護站，做好準備。不過，如果媽祖鑾轎大轉彎，也可能改往二林鎮、芳苑鄉，走台十七線從鹿港鎮北上，伸港福安宮也早已準備好，無論媽祖往哪走，信徒們都滿懷感恩與期待，繼續跟隨「粉紅超跑」的腳步。

▲白沙屯媽祖回鑾停轎彰化竹塘鄉幸竹宮，鄉長等人前往迎轎。（圖／翻攝自白沙屯媽祖網路電視台）

▲媽祖停轎竹塘鄉幸竹宮。（圖／翻攝自2026白沙屯媽祖進香GPS衛星即時定位）