今鋒面接近變天　周末「全台有雨」時間表出爐

▲今天鋒面接近，周末通過，北東雨最大。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯沛辰／台北報導

今天（17日）鋒面接近，午後桃園以北、東部和宜蘭有雨。周六（18日）鋒面通過，北部及東北部轉涼，周六到周日清晨將是雨區最大、降雨最多時刻，幾乎全台有雨，直到周一（20日）才會減弱。不過，下周四（23日）又有另一波鋒面接近，降雨又會增多。

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▲未來一周雨勢變化。（圖／氣象署）

今天午後雨區擴大、北東留意較大雨勢

氣象署預報員賴興國表示，今天鋒面接近，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，下半天配合午後熱力作用，東北部、東部地區及其他山區有局部短暫陣雨或雷雨，東北部及東部有局部較大雨勢，北部平地也有下雨機會，雨勢可能延續到晚上，中南部平地則為多雲天氣。

氣溫方面，今天各地低溫約22至24度，白天若未下雨，天氣仍偏悶熱，各地高溫約28至32度，南部近山區還會再更高。離島方面，澎湖晴時多雲23至27度，金門多雲短暫陣雨或雷雨22至27度，馬祖陰時多雲短暫陣雨或雷雨18至23度。

▲未來一周氣溫變化。（圖／氣象署）

周末雨多北台轉涼 下周還有鋒面接近

周六（18日）鋒面通過，東北季風增強，周日（19日）北部及東北部氣溫下降。降雨方面，周六（18日）至周日（19日）清晨，中部以北、東半部、恆春半島及南部山區有局部短暫陣雨。

同一時間，南部平地多雲，但周六（18日）晚間至周日（19日）清晨也有零星短暫陣雨。周日（19日）白天起水氣漸減，花東及中南部山區有局部短暫陣雨，北部、東北部及中南部平地，零星短暫陣雨後多雲。

溫度方面，周六日高溫預測：北部及宜花24至27度，中南部及台東28至32度，澎湖27度，金門25度，馬祖20至21度；低溫預測：中部以北及宜蘭20至21度，南部及花東22至23度，澎湖23至24度，金門20至21度，馬祖17至18度。

下周一（20日）起東北季風減弱，北部及東北部氣溫稍回升，到周二（21日）這段時間，東部、東南部有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後中南部及其他山區有局部短暫陣雨。

下周三（22日）東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，南部有零星短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨。

下周四（23日）另一鋒面接近，中部以北、東北部及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。