婆婆失聯人神齊尋！暖所長苦思3可能　鄉親盛傳「仙姑出手了」

▲台中林婦失聯，最終在大圳出水口尋獲遺體。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

台中市一名林姓婦人失聯多日，家屬苦找多日無果，先是到大肚分駐所求助所長陳名臻，又向白沙屯媽祖跪求，最後在水流屍成神的張氏玉姑娘廟旁找到遺體，過程曲折，雖林婦不幸離世，但能夠找到遺體入土為安，也讓家屬稍稍欣慰，地方也盛傳，或許張玉姑娘「仙姑」也有出手幫忙一下。

回顧本案，警方在11日收到家屬報案，稱林婦（77歲）失聯，四處苦尋又無果，引起社會關注。媳婦邱女因為找不到婆婆，13日向正好要南下進香的白沙屯媽祖祈求，結果媽祖鑾轎真的停在邱女前，猶如在聽著邱女述說心事，昨日（16）傳出林婦被發現陳屍離家4公里大水圳裡，冥冥之中的巧合，猶如媽祖協助尋人，讓林婦的返家、入土為安。

▲媳婦邱女與先生李男苦尋多日，甚至向白沙屯媽祖跪求，感動許多民眾。（圖／記者許權毅攝）



【相關報導】獨／媳哭求白沙屯媽祖尋獲婆婆遺體 地點在超靈「水流屍仙姑廟」前

大肚分駐所長陳名臻說，媳婦邱女在事發前幾天就多次到派出所求救，能感受到家屬真的非常著急。經過深入了解，發現林婦有3種動向可能性，包含林婦老家位在大甲，且大肚車站不須車票就可進入月台再補票，有搭車返家的可能；再者，就是林婦先生4月初才過世，近日才安奉在神岡一處納骨塔，夫妻倆感情深厚，有可能獨自前往，先後聯繫車站與納骨塔人員特別注意，卻又無果。

陳名臻說，最後可能性，確實就是當地有多個大圳，加上林婦家中的監視器，很難掌握林婦的走動方向，只好靠人力不斷尋找，自己就連下班時間，都四處找尋。聽到家屬對她十分感謝，陳名臻不敢居功，只說是「警察的天職」。

▲大肚分駐所長陳名臻（右）積極尋找林婦，家屬十分感謝。（圖／烏日警分局）



【相關報導】獨／求白沙屯媽尋獲婆婆遺體！孝媳淚曝兩難心情：媽媽真的不在了

▲▼林婦遺體在張玉姑娘廟旁被尋獲，管理人陳詩蓉透露，救難人員有來拜拜過，也許仙姑有出手幫忙一下。（圖／記者許權毅攝）

另一頭，當地救難協會也配合加入搜索，沿著林婦家門前約10公尺的大圳沿線搜索，苦找多日卻也沒有可能身影，一路跨越到龍井區，一間張氏玉姑娘廟前，在地人都深知，張玉姑娘是水流屍成神，又相當靈驗，便到廟祈求，結果昨日下午，就有人發現林婦遺體卡在廟旁大圳的出水口。

張氏玉姑娘廟，是相傳一名張金花的女子，因為落水溺亡，後來附身的乩身上要求蓋廟，古早年代又常常顯靈替人看病、指點迷津，是地方相當靈驗的廟宇。

管理人陳詩蓉說，確實已經事發多日，也許玉姑有「出手幫忙」，照理說可能會流出海。玉姑廟由來，是叔公為乩身，玉姑娘上身要求蓋廟，後來又因為淹大水，金尊轉輾流到彰化伸港，蓋了伸慶宮，但叔公仍認為，大肚應該蓋一間，才又再起廟，玉姑娘古早時代常替人醫病，甚至會入夢救治，現在同樣有求必應，所求幾乎都能應驗，但也需有所回報。

【相關報導】玄！白沙屯媽祖、張仙姑接力 失蹤婆婆遺體離家4km水圳被尋獲