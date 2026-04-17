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全台遶境天數最長！台中樂成宮旱溪媽啟駕…22天遶境十八庄

▲▼台中樂成宮旱溪媽啟駕，展開22天遶境，全台天數最長。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕恭請樂成宮旱溪媽啟駕。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

苗栗拱天宮白沙屯媽祖正在回鑾路上，大甲鎮瀾宮媽祖今（17）晚起駕，台中市樂成宮的旱溪媽上午也動身展開22天的遶境賜福之旅，樂成宮成立已有273年，被列為三級古蹟，旱溪媽遶境天數不但全台最長，今年更邁入第205年，全台歷史最悠久。

樂成宮「旱溪媽祖遶境十八庄」上午舉行起駕大典，市長盧秀燕與樂成宮董事長何敏誠，率領現場來賓行禮祝禱，遶境隊伍頭燈、宮大旗、小宮燈隊、繡旗隊、三十六執事等隊伍整齊排列廟埕兩側，等待吉時啟駕。

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▲▼台中樂成宮旱溪媽啟駕，展開22天遶境，全台天數最長。（圖／台中市政府提供）

盧市長到場恭請媽祖上轎，並扶鑾轎與女子神轎班踩著大小禮步起駕出巡，盧市長指出，這次遶境行程是全台灣最長的，22天橫跨18庄、11個行政區、116里，停駕或駐駕高達99座廟，她誠心向媽祖祈求，保佑遶境一路順利，各位信眾平安、台中市民心想事成、萬事如意，最後也期望台中持續進步、國泰民安、市民幸福。

盧市長更說到，旱溪媽是「雨水媽」，保佑我們風調雨順，4月初德基水庫水量只剩下5%，她當時非常煩惱，但是媽祖靈驗，現在水庫水位已經回升到72%了，這個月大家用水都沒有問題，感謝媽祖惠施甘霖，祝福樂成宮香火鼎盛。

▲▼台中樂成宮旱溪媽啟駕，展開22天遶境，全台天數最長。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕贈送樂成宮董事長何敏誠紅包。

民政局指出，樂成宮興建於1753年，1985年列為三級古蹟，旱溪媽遶境十八庄，可追溯至清朝道光初年，今年是第205年，比大甲媽、白沙屯媽更早，相傳當時大台中地區農作飽受病蟲害侵襲，地方遂恭請媽祖農曆三月初一出巡，果然天降甘霖，成功化解災害、恢復豐收。

今年適逢遶境205週年，樂成宮也特別邀請版畫藝術家田文筆設計「萬馬奔騰」限量小紅包，將於遶境期間隨機發送給沿途設置香案桌的信眾，為信眾添福氣、保平安。

▲▼台中樂成宮旱溪媽啟駕，展開22天遶境，全台天數最長。（圖／台中市政府提供）

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