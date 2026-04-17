看診快截掛「要等很久」　真實用意曝光！櫃檯嘆：不要當壓線仔

▲診所人員吐心聲，壓線掛號會影響他們休息時間。（示意圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

一名診所人員表示，若病人在接近截止掛號時間才上門，若被提醒「人很多需要等很久」，其實不是擔心對方等太久，而是在委婉勸離，別壓縮員工吃飯與休息時間。貼文曝光後，立刻引發不少同行共鳴，就連中醫診所護理師也直言，針灸留針至少15到20分鐘，真的不是壓線進來就能「看很快」。

一名診所人員在Threads表示，如果已經接近截止掛號時間，而且被告知「人很多需要等很久」，其實不是擔心病患等太久，而是他們委婉勸離的用意，「希望您行行好，改天再來， 別耽誤我們吃飯休息的時間，謝謝！」

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最討厭壓線病患！同行：超時我們可沒加錢



文章曝光後，秒釣出一票同行心聲，「病人才不會管你要不要吃飯，快休診…人更多更傻眼」、「遇過跟對方說停掛了，她站著不走的」、「美髮業也會喔」、「沒水準的人都壓線，認為那個時間沒人不用等，沒考慮員工想準時下班的心情，錢老闆在賺，超時我們可沒加錢」、「都會說我看很快，根本不是看很快，是沒辦法讓你看好嗎」。

也有中醫診所護理師無奈分享，遇過客人11:53進來掛號，說要看針傷科，「我當客人面前禮貌詢問醫師是否要接，當然醫師不接。科普一下針灸留針至少要15至20分鐘，這還不含醫師問診跟施針時間，醫師針完怕有狀況也不能走，如果醫師走了，有任何突發狀況，誰要來頂這個醫糾呢？ 請不要當壓線仔，我們也需要休息」。