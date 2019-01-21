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影／受害空姐「幫洋男脫褲」崩潰就醫　長榮航空：正找美國律師研議拒載

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▲▼ 長榮航空空服員被騷擾協助乘客如廁事件 。（圖／記者周書羽攝）

▲長榮航空空服員被騷擾協助乘客如廁，出面還原經過崩潰 。（圖／記者周書羽攝）

記者賴文萱／台北報導

日前一位外籍旅客要求長榮航空空服員協助如廁，該受害空服員下午開記者會還原事發經過，哭訴為何最後仍選擇協助原因，會後更直接就醫心理諮商，並考慮留職停薪，短時間不再上飛機。對此，長榮航空傍晚回應，基於保護機組員並兼顧人道立場，將會進一步瞭解該旅客狀況，並正與美國律師研擬因應措施，諸如依法令拒載、要求陪同者、或出具適航證明等方案，以維護機組員、其他旅客權益與客艙秩序。

受害空服員下午出面哭訴，那名乘客體型是他的4倍大，行動不便，連走路都會喘，當下只得因應他的要求協助他去廁所，沒想到乘客竟又提出他不能自己脫褲子，直逼空服員要幫他脫，讓她身心崩潰。空服員強調，基於其他乘客也有上廁所的權益，不可能讓那名男子繼續佔據廁所，另外，也擔心有亂流會讓該乘客受傷，基於飛安需求，也不可能就這樣不管他，最後只得忍辱幫他。該名空姐在記者會結束後也隨即就醫看心理諮商，預估短時間內不會執勤，考慮要留職停薪。

對此，長榮航空表示，經過調查後，該位旅客過往搭乘本公司20次航班時均無異常，也並未提出特殊需求，直到去年搭機時首次因健康因素要求空服員協助如廁，當時空服員明確拒絕，該位旅客乃自行商請其他旅客協助，當時公司對於拒絕協助的空服員並未有任何責難或懲處。

▲空姐遭逼幫禿頭噁男擦屁股崩潰。（圖／網友提供）

▲空姐遭逼幫禿頭噁男擦屁股崩潰。（圖／網友提供）

該位旅客於去年搭機後直至此事件前，皆未再搭乘本公司航班，這次該位旅客從北美搭機經桃園機場轉機至東南亞航程中，曾三度如廁請求協助，兩次在飛行中，一次在降落後。長榮航空指出，雖然公司規範機組員毋須提供旅客如廁、餵食、醫療服務等特殊照護，當班機機組員基於服務初心，第一次由空服員協助如廁，第二次則由男性巡航機長協助。這位旅客於當日轉機前往東南亞前，也由兩位男性航勤同仁協助如廁。

▲長榮空姐遭副幫白人脫褲擦屁股，開記者會哽咽。（圖／ETtoday新聞雲直播）

▲長榮空姐遭逼幫洋男脫褲擦屁股，開記者會哽咽。（圖／ETtoday新聞雲直播）

長榮航空表示，對該航班巡航機長、空服員以及地勤同仁願意協助旅客表示肯定及誠摯感謝，對於過程中所受的委屈，公司感同身受，鄭重表達支持及慰問。但長榮航空也須強調，此絕非代表旅客可恣意提出無理要求，空勤組員並無協助如廁之義務，甚為明確。

長榮航空空服員過去遇到類似事件，直接依公司規範拒絕旅客，公司以往從未責罰空服員，未來也不會，對於此次之案件，如果空服員欲向旅客提告，公司也會支持及協助。同時，長榮航空也將對空服員加強宣導，如果旅客提出無理、過分之要求，空服員可運用機內異常旅客處理程序，以口頭溝通勸戒、書面警告、報請航警等流程，予以拒絕。

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