北北基宜升級豪大雨特報！　周四冷空氣最強「中部以北低溫剩14度」

▲受到華南雲雨區東移，周三各地都有飄雨機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到東北季風及華南雲雨區東移影響，中央氣象局16日持續發布豪大雨特報，宜蘭地區注意局部大雨或豪雨，基隆北海岸及大台北山區則留意局部大雨發生。氣象局指出，今天各地都有降雨現象發生，不過周四起降雨會稍緩和，僅剩北部地區有雨。周五六天氣轉乾，各地溫度回升，周日再迎逼近冷氣團強度的冷空氣。

▲氣象局針對北北基宜發布豪、大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員官欣平表示，今明兩天受到東北季風、華南雲雨區東移影響，各地都有降雨現象發生，雨勢今天比較明顯，明天會逐漸緩和，北部、東北部仍有雨，中南部轉為多雲形式。

周四冷空氣達到最強，氣溫方面，中部以北及東北部低溫下探至14、15度，其他地區約17至19度，北台灣高溫約16至18度，花東高溫約20到23度，中南部約22至27度，溫差依舊相對大一些。

▲未來一周各地天氣概況。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，周五清晨氣溫仍偏冷，但白天起溫度會略回升，到了周六，東北季風強度減弱，氣溫回升更明顯，屆時北部、東北部白天高溫可回升到26、27度。降雨範圍也縮小，剩下東半部及北部山區仍有小範圍降雨，北部平地降雨機率下降、雲量減少，中南部地區維持多雲到晴的天氣。

不過，下一波冷空氣預估周日下半天報到，強度逼近大陸冷氣團，加上鋒面通過，降雨機率提高，中部以北、東半部地區仍出現局部短暫雨，至少持續影響到23日。北部、東北部地區清晨低溫下探14、15度，高溫低於20度，中南部影響程度沒那麼多，低溫約16-18度。

高山降雪部分，氣象局指出，周三晚至周四清晨玉山有可能下雪，但仍要視溫度跟水氣有沒有互相配合，以今天清晨來講，雖然水氣夠，不過溫度不夠，所以仍沒有飄下初雪。根據紀錄，玉山最晚下雪紀錄落在1月17日，若周四仍沒有下雪，將創有史以來最晚紀錄。