中華郵政招考1448人「高中職畢業可報名」　月收入最高4.9萬

▲中華郵政下半年舉辦招考，正取983名、備取465名。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華郵政今年估有上千人退休，加上電商包裹量增加，人力面臨缺口，中華郵政預計下半年舉辦職階人員甄試，規劃正取983名、備取465名，共1448名，起薪4.1萬到4.6萬元不等，若外勤郵務士月薪加上加給最高可上看4.9萬元。

中華郵政公司公告，115年舉辦甄選職階人員正取983名、備取465名，各類職階人員首月薪皆突破40K，5月28日上午10時起至6月10日下午5時止開放網路報名。

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第一試筆試日期訂於115年7月19日於雙北、台中、高雄等3地區同時舉行，並依第一試筆試成績擇優於9月5、6日參加第二試口試、體能測驗，錄取正取人員116年7月31日前依序進用完畢，備取人員116年7月31日前未通知分發則不再分發進用。

其中專業職一職缺預計正取41名、備取21名，國內外大專以上學校畢業即可報名，甄試程式設計等14項類科，月薪4萬6,535元；專業職二內勤將正取506名、備取234名，高中職以上畢業即可報考，甄試櫃台業務等5項類科，月薪4萬1,655元。

專業職二外勤郵務士規劃正取436名、備取210名，高中職以上畢業就可報考，甄試郵遞業務及運輸業務等2項類科，專任收投、接送工作者月薪4萬3,005元，非專任上述工作者月薪4萬1,655元。

另依實際擔任工作之性質及天數發給兼任駕駛加給，包括郵遞業務類科每日約95元，全月約2,864元，運輸業務類科每日約215元，全月約6,444元，等同月薪加上加給最高上看4萬9,449元。

中華郵政公司說明，本次甄試主要為遞補116年7月前預期人力退休所遺職缺，中華郵政未來5年自116年到120年預估每年退休人數約1千人左右。過去3年（112年至114年）離職率約7%到10%左右，離職原因多以生涯規劃居多。

郵政公司指出，今年職階人員甄試預計正取983名、備取465名，合計1,448名，與112年到114年近3年招考人數相差不大。

中華郵政表示，110年到114年等近5年職階人員甄試錄取率約6%至8%左右，高學歷包括碩士、博士生等錄取率約5%至7%，考生是否能錄取，視考生準備情形不同，與學歷高低並無絕對關係。