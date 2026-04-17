國1岡山地磅站驚傳全武行！2聯結車運將爆衝突　1人突倒地送醫

▲國1岡山地磅站2聯結車運將爆衝突，1人突倒地送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

國道1號南向346公里岡山路段，今（17）日下午驚傳全武行。2名聯結車駕駛陳男與康男因在地磅站變換車道險些發生碰撞，雙方當場下車理論並爆發肢體衝突，其中康男隨後感到身體不適突然倒地。國道警方獲報派員前往處理，緊急將人送醫，後續並將陳男及相關車輛帶返分隊進一步釐清。

這起衝突事件發生在今日下午1時38分，當時54歲陳姓男子駕駛聯結車，於岡山地磅站排隊準備過磅時，恰逢地磅站臨時停磅，他見狀隨即跨越槽化線，往左側變換至地磅站外側引道，但此舉險些與行駛於引道直行、由54歲康男駕駛的聯結車發生碰撞。

▲國1岡山地磅站驚傳全武行！2聯結車運將爆衝突。（圖／記者賴文萱翻攝）

康男因不滿險遭碰撞，憤而下車與陳男理論，雙方隨即爆發肢體衝突，過程中康男突感身體不適倒地。警方接獲報案後，立即派遣線上巡邏車前往處理。

員警到場後查看，發現康、陳兩人身上均無明顯外傷，康男則表示身體不適，警方隨即通知救護車協助，將康男送往高雄醫學院進行進一步檢查。後續將陳男及相關車輛帶回岡山分隊調查，以釐清事發經過及相關責任。