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京都變金都！日本人曝「餐廳1特徵」專坑觀光客：當地人也不去了

▲▼日本黃金周嵐山。（圖／達志影像／美聯社）

▲京都餐廳價格驚人，連日本人也不愛去了。（圖／達志影像／美聯社）

記者劉維榛／綜合報導

定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」表示，京都現在已不是大家熟悉的京都，若招牌有大寫英文的餐廳多半鎖定觀光客，價格也特別高，像是漢堡1600元、拉麵1200元，讓他直呼京都根本變成「金都」。旅日達人林氏璧也提醒，看到菜單出現WAGYU（和牛）字樣的餐廳，「我都會警鈴大作！」

《日本人的歐吉桑》在臉書粉專坦言，現在的京都已經不是大家曾經認識的京都了，就連日本人也不會到京都旅遊，相信部分外國旅客也開始有類似感受，「這只是市場的機制而已，不用怪別人，也不是店家的錯，京都已經變成金錢都市（簡稱金都）！」

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《日本人的歐吉桑》特別點出「門口招牌有大寫英文」的店家需多加留意，因為這類餐廳多半鎖定外國觀光客，價格自然偏高。他舉例，一份漢堡竟要價約1600元台幣，拉麵1200元、擔擔麵也要900元，讓人難以接受，直呼已經脫離一般民眾的消費能力範圍。

最後，《日本人的歐吉桑》也分享避雷方式，若想體驗在地日本人常去的餐廳，可以優先避開過度觀光化的店家，尤其是強調外語招牌的餐廳。他無奈表示，如今日本整體經濟壓力增加，連當地人都逐漸吃不起這些高價餐點，呼籲旅客在消費時多加判斷，「如果是有預算的人當然沒問題，但一般人真的要三思。」

文章曝光後，「說到摃外國人的盤子，日本人摃起來也是毫不手軟」、「下週要去京都，但其實去日本很少吃拉麵，我都吃印度料理」、「放棄京都，來去隔壁的滋賀縣或是兵庫縣玩好了」、「不只是京都吧，去過札幌、大阪都有這種感覺，就避開就好」、「早餐客美多、午餐麥當勞、晚餐薩莉亞，日本不踩雷三件套」、「我一律吃超市打折、連鎖餐廳，完全不會被坑」。

菜單只寫「WAGYU」警鈴大作！林氏璧：價格很可怕

就連旅日達人林氏璧也無奈直言，如果看到店名，菜單上有英文的WAGYU（和牛）字樣的餐廳，「我都會警鈴大作！」他說，這種通常不會對其提供的和牛有任何解釋，是不是國產的，出自哪個縣份，是不是A4、A5等級，一概都不會有說明，但會賣恐怖的價錢。

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