美對伊朗戰事耗光庫存！歐洲武器訂單「延後交付」　盟友炸鍋不滿

▲65名烏克蘭士兵在美國奧克拉荷馬州錫爾堡接受愛國者防空飛彈操作訓練。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國對伊朗戰事持續延燒，連帶衝擊全球軍備供應。外媒揭露，美方已通知部分歐洲國家，先前簽訂的武器交付恐將延後，主因是戰爭大量消耗庫存，導致供應吃緊。此舉不僅波及波羅的海與北歐國家，也引發歐洲盟友不滿，甚至開始考慮改採歐洲本土武器系統，凸顯戰爭對美國軍事資源與同盟關係的雙重壓力。

根據《路透社》，多名匿名消息人士指出，美國官員近日已透過雙邊管道告知歐洲盟友，部分透過「外國軍事銷售制度」（FMS）採購、但尚未交付的武器，可能面臨延遲。受影響國家涵蓋波羅的海地區與斯堪地那維亞國家，延誤項目包括各類彈藥與軍需品，且同時具備攻防用途。

這波延遲凸顯出美國在中東戰事的資源壓力。自從2月28日美國與以色列向伊朗發動空襲以來，戰事持續消耗關鍵武器庫存。伊朗也對波灣地區發射數百枚彈道飛彈與無人機，多數雖被攔截，但過程中大量使用如愛國者PAC-3攔截飛彈等關鍵防空資源，進一步加劇庫存壓力。

▲南韓京畿道平澤市海軍第2基地，士兵站在愛國者飛彈發射器與天弓飛彈旁。（圖／達志影像／美聯社）

韓媒《朝鮮日報》則指出，美國政府已坦言「因戰爭導致武器庫存耗盡」，因此不得不通知盟友延後交付，引發部分歐洲國家不滿，原因在於川普政府長期要求歐洲承擔更多防務責任，並積極推動北約國家購買美製武器，如今卻頻頻延遲交貨，讓歐洲陷入防衛規劃困境。

部分歐洲官員透露，在多次交付不順後，已開始轉向考慮歐洲本土武器系統，顯示對美國軍售可靠性的疑慮正在升高。

此外，影響範圍也可能擴及亞洲。日媒《朝日新聞》報導，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）曾向日本防衛大臣小泉進次郎通報，可能延遲交付「戰斧巡弋飛彈」。日本原計畫在2027年前引進最多400枚戰斧飛彈，以填補長程打擊能力空缺，但因美方庫存下降，交付時程出現變數。據悉，美軍在伊朗戰爭短短4週內已動用超過850枚戰斧飛彈。

其實，美國軍備庫存早已因多場衝突而持續消耗。自從2022年俄羅斯入侵烏克蘭，以及2023年底以色列在加薩展開軍事行動後，美方已動用價值數十億美元的砲兵系統、彈藥與反戰車飛彈。如今再加上對伊朗的軍事行動，使庫存壓力進一步惡化。