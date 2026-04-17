麻豆新樓醫院辦低碳醫療研討會　推動減廢循環邁向淨零

▲麻豆新樓醫院舉辦低碳醫療研討會，推動醫療體系綠色轉型。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

面對氣候變遷與淨零轉型壓力，醫療體系也加速邁向綠色革命。麻豆新樓醫院17日舉辦「2026台南市邁向低碳醫療：醫療廢棄物減量與循環永續實務研討會」，邀集台南市衛生局、環保專家及南部多家醫療機構代表齊聚一堂，聚焦醫療廢棄物減量、資源再利用與低碳能源策略，盼在兼顧醫療品質下，實現永續發展目標。

院方指出，醫療院所日常運作會產生大量塑膠、玻璃與一次性耗材，若透過精準分類與技術創新，有機會大幅降低碳排放。院長劉啓擧表示，醫院不只是守護健康的場所，也應成為環境永續的實踐者，透過流程優化與內部管理，已逐步將部分醫療廢棄物轉化為可回收資源，展現對社會責任的承諾。

此次研討會以三大主題為核心，包括「精準減量技術」、「循環經濟模式」及「低碳能源策略」。在減量方面，透過數位化系統監控廢棄物來源，減少不必要耗材使用；在循環經濟上，分享點滴袋、藥瓶等醫療級塑料回收再製案例；能源面則探討醫院建築節能與再生能源應用，降低營運碳足跡。

葉雀惠指出，台南市正積極推動低碳城市自治政策，醫療機構的參與是關鍵一環，此次研討會不僅促進同業交流，也為南部醫療體系建立永續發展標竿。

現場同步展示新樓醫院推動「綠色醫院」成果，包括醫療廢棄物「紅袋」與「黃袋」分類制度，以及回收再利用的實務經驗，吸引與會者熱烈討論。多數醫療單位關注如何在嚴格感染控制要求下兼顧減廢目標，尋求兼具安全與環保的解方。

總監孫中平強調，2026年將是低碳醫療發展關鍵年，期待透過實務分享帶動更多醫療院所加入減碳行列，從台南出發，為全國淨零轉型貢獻力量，為下一代打造更健康的生活環境。