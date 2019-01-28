Uber「小盾牌」功能來了　可一鍵報警、還能分享行程

▲Uber App平台3功能升級。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

使用計程車或是Uber時，乘客都會希望行徑間能更安心、安全：相對地，駕駛端也會擔心所服務的乘客是否會危害自身安危；因此，Uber（優步）今（28）日宣布，推出駕駛端、乘客端的3項安全功能—安全中心、信任聯絡人行程分享，以及110緊急援助，在乘客確認叫車後，右下角即會以小盾牌的方式顯示。

Uber台灣區總經理吳罡表示，為了確保駕駛與客戶端雙方的安全，因此特別推在App顯示平台中新增此3項安全措施。一旦乘客確認叫車後，首頁的右下角會出現一個小盾牌，使用者只要點入後即可啟動安全設定與提醒。

▼Uber台灣區總經理吳罡。（圖／記者邱倢芯攝）

安全中心：

安全中心功能會收集乘車行程、客服、匿名意見回饋機制、行程分享資訊與輔助，以及GPS全程定位的相關說明。

建立信任聯絡人與行程分享：

Uber過去即已提供行程分享的功能服務，而在本次的升級後，信任聯絡人將從原本僅能設定1位，變成最多設定5位親友，對於女性乘客而言，安全性更加提升。

使用者在預約叫車後即可一鍵分享行程資訊，且可選擇不同時段的提醒設定，包括每趟行程提醒、夜間提醒（晚間9點至早上6點），以及手動分享行程資訊。

▼若使用者先前尚未綁定過聯絡資訊，在App當中可點選紅框處以建立。（圖／記者邱倢芯攝）

110緊急援助：

若是在乘車過程中獲經過路段看到需要緊急協助的情況，即可透過此一功能報警。在使用者按下此一案件後，Uber App會顯示乘客當下所在位置及車輛的相關資訊，以利警方快速掌握基本訊息。

除此之外，使用者在按下110緊急援助功能後，客服端也將主動發送訊息麟洛通報的駕駛/乘客，給予關心，並進一步地追蹤是否需要進一步協助，且自動記錄相關資訊。

▼確認叫車後，首頁右下角將出現小盾牌（紅框處）。（圖／記者邱倢芯攝）

此外，Uber也特別在駕駛端應用程式中，增設了「限速提醒功能」；APP結合了GPS導航，讓駕駛能了解當前路段限速，弱勢駕駛行徑過程中超出路段限速10公里，系統會自動發出警示提醒減速，確保駕駛、乘客，乃至於其他用路人的安全。