急載客！運將直切外線　騎士連人帶車「左摔滑行3米」

記者陳玉／台中報導

行車一定要小心！27日上午11點多，林姓計程車司機行駛在沙鹿區中興路五段，從內線直切外線載客，雖有打方向燈，但「即打即切」，造成後方機車騎士反應不及撞上，朝左倒地往前滑行3公尺才停下；警方表示，林男雖有打方向燈，但驟然變換車道，可依道路交通管理處罰條例開罰台幣600元以上、1800元以下罰鍰。

▲運將為載客直切外車道，造成騎士反應不及撞上（紅圈處）。（圖／記者陳玉翻攝，下同）

▲▼騎士撞上汽車左後方後左摔往前滑行，機車受損嚴重。

清水警分局梧棲交通小隊長吳振福表示，46歲林姓運將27日上午11點7分行經中清路五段，見路旁有人招手，從內線車道外切載客，雖有打方向燈，但「即打即切」，造成後方25歲陳姓機車騎士反應不及，直撞計程車左後方，連人帶車左摔滑行3公尺才停下；騎士緊急送醫院救治，所幸僅有四肢輕微擦傷，並無大礙。

▲警方到場協助處理後續事宜。

警方表示，可依「道路交通管理處罰條例」第43條第1項第3、4款規定，汽車駕駛人「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，對林姓運將開發600元以上、1800元以下罰鍰；陳姓騎士也可對運將提出傷害告訴，但目前並無接獲騎士提告。