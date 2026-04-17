進香6年「第一次滿肚子火」　信徒曝最醜3亂象：別再說是媽祖孩子

▲資深香燈腳直言，今年走到滿肚子火。（圖／翻攝自YouTube／白沙屯拱天宮）

網搜小組／劉維榛報導

白沙屯進香之亂！一名資深香燈腳表示，今年第一次走到一肚子火，直指部分信眾搶結緣品、福食先拿再說、擋路還理直氣壯，就連居民也不敢再借廁所，休息區甚至被當免費旅館，讓原PO感嘆「別再說自己是媽祖的孩子了，你們先回家當媽媽的小孩，重新學做人的基本禮貌，可以嗎？」

一名網友在Threads表示，自己參與白沙屯媽祖進香6年，今年卻是第一次走到滿肚子火。他直言，今年雖然湧入超過46萬人，場面看起來熱血又感人，但沿途不少亂象真的讓人看不下去，甚至忍不住質疑，這到底是進香，還是大型「貪小便宜實境秀」？

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原PO表示，最讓人傻眼的，就是有人搶結緣品搶到像在打仗，排隊排到交通都快癱瘓；還有人一看到福食就先伸手，根本不管自己餓不餓，能拿多少就拿多少。明明嘴上喊著信仰，實際行為卻完全不是那麼一回事，讓她看了相當不是滋味。

原PO也痛批，部分人披著「香燈腳」的名號，就把交通規則當空氣，不只擋路還一副理所當然的樣子，彷彿全世界都應該替他讓道。她認為，穿著背心走幾百公里，不代表修行有多深，真正的修，是不占便宜、不添麻煩，還懂得替別人著想。

進香不是比誰走得遠！他氣喊：先學做人基本禮貌



最後原PO則感嘆，最諷刺的是沿路民眾的善意，正一點一滴被消耗掉。好心借廁所的，被弄到不敢再借；願意提供休息空間的，被當成免費旅館；等到人走了，垃圾卻留在原地，連信仰都像被丟在地上。原PO也忍不住重話直呼，別急著說自己是媽祖的孩子，先回家學會最基本的禮貌，進香不是比誰走得遠，而是走完之後，有沒有變得更像一個懂事的人。

文章曝光後，不少網友熱議，「分一天福食，看盡人性醜陋的一面。 一樣米養百種人，只能說…越來越多人， 破壞原有進香的初衷」、「我在雲林還看到許多當地人騎機車，用IKEA大袋子裝福食，連車頭的買菜籃也一樣滿滿滿」、「第8年路過，在2年前開始慢慢的都在變調，好像臂章=應該」、「身為一個香燈腳，此篇不能沉，都被人為搞臭」、「別再說是媽祖的孩子、先回家當媽媽的孩子，重新學做人的基本禮貌，這句說得真好」。