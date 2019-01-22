快訊／冷氣團強襲「最凍時刻來臨」　台南以北18縣市低溫暴跌探8℃

記者賴文萱／台北報導

強烈大陸冷氣團持續影響，今晚起至明天（23日）清晨是這波冷空氣影響最明顯的時候，輻射冷卻作用下，苗栗以北空曠地區最低溫可能下探至8度。氣象局已針對台南以北及東北部、東部沿海、空曠地區及金門、馬祖發布低溫特報，提醒民眾注意10度左右低溫，要多加保暖。

▲強烈大陸冷氣團發威，周二晚至周三清晨最冷，苗栗以北低溫下探8度。（圖／中央氣象局）

▲氣象局針對台南以北18縣市發布低溫特報，有出現10度左右低溫機會。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，周二晚至周三清晨是強烈大陸冷氣團影響最明顯的時候，天氣轉乾冷，加上輻射冷卻加持，台南以北、東北部低溫下探10、11度，苗栗以北的近山區更可能出現8、9度低溫，其他地區約13至15度 。氣象局下午則針對台南以北18縣市發布低溫特報，提醒有10度低溫出現機率。

▲冷氣團強度加上輻射冷卻影響，晚起至清晨最冷。（圖／中央氣象局）

由於天氣轉乾、雲量減少，周三白天西半部大多能見到陽光，白天高溫方面，北部及東半部不到20度，整天較冷，中南部約24度上下。到了周四、周五冷空氣會稍減弱，白天氣溫回升，但西半部須注意日夜溫差大，周四清晨在中部以北、東北部地區由於輻射冷卻影響，仍會出現10度左右低溫。

▲一周天氣持續受到冷氣團影響，周二晚至周三清晨最冷，下一波冷氣團周六再報到。（圖／中央氣象局）

下一波冷空氣周六接力報到，強度介於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團間，將持續影響到下周一。屆時，北部及東北部天氣偏冷，氣溫約12至16度，其他地區早晚亦冷，中部13至20度、南部15至25度；北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。