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粉紅超跑顯神蹟！夫病危插管「妻跪求媽祖」　3年後康復現身還願

▲▼白沙屯媽祖駐駕虎尾天后宮，香燈腳搭帳篷入睡 。（圖／記者陳以昇攝）

▲白沙屯媽祖駐駕虎尾天后宮。（圖／記者陳以昇攝，下同）

記者閔文昱／綜合報導

苗栗白沙屯拱天宮媽祖年度進香活動持續進行中，今年為期8天7夜行程吸引超過46萬人報名參與，隨著「粉紅超跑」行進，各地信徒緊緊跟隨，也讓一路上出現許多感人故事。進香進入第4天，不少信眾分享與媽祖之間的生命經歷，引發關注。

跪求媽祖保佑　失智翁奇蹟好轉

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其中一名女信徒回憶，3年前丈夫因病重住院，頻繁進出醫院，甚至一度面臨插管危機。當時她在醫院跪地向媽祖祈求，發願若能平安度過難關，未來每年都會跟隨進香隊伍還願。沒想到之後丈夫病況逐漸穩定，不僅身體恢復，連失智情形也有所改善。如今夫妻倆一同現身進香隊伍，她忍不住落淚直言，這段經歷對她而言就是「神蹟」。

現場也可見不少民眾推著輪椅陪伴長輩參與進香，有人為年邁父親祈福，也有人延續家族多年迎媽祖的傳統，即便行動不便仍不缺席，展現濃厚信仰力量。

▲▼白沙屯媽祖駐駕虎尾天后宮，香燈腳搭帳篷入睡 。（圖／記者陳以昇攝）

求姻緣也靈驗？正妹揪男友還願

除了為健康祈願，也有信徒分享姻緣故事。一名女網友透露，去年曾向媽祖「求男友」，沒想到真的如願，今年特地帶著另一半一起參與進香還願。她更背著重達10公斤以上的神尊徒步前行，儘管過程中體力透支、肩膀疼痛，仍咬牙堅持，直呼這趟旅程充滿意義。

此外，也有學校師長將學生准考證隨身攜帶，沿途祈求考試順利，讓這場宗教盛事不僅是信仰活動，更承載著家庭、學業與人生的各種心願。隨著進香持續推進，一段段故事也讓這條路途充滿人情溫度與感動。

▼有女信眾順利找到另一半，前來還願。（圖／網友@_xin.323授權）

▲▼ 。（圖／網友@_xin.323授權）

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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白沙屯媽祖進香信仰故事奇蹟康復祈福還願

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