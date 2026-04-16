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中正大學前校長涉詐欺　被控A走政府上億補助「機器不能用」

▲▼葛如鈞 國民黨團召開 關稅不清 災民無援 只搞政治 不辦國事 還要產業 民眾犧牲多少 記者會 立委葛如鈞。（圖／記者屠惠剛攝）

▲葛如鈞陪同簡鴻文召開記者會。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者許力方／台北報導

前中華民國證券公會理事長、現任前瞻傳動科技董事長簡鴻文16日下午在立委葛如鈞陪同下於立法院召開記者會，指控中正大學前校長馮展華及前科技部產學推動計畫召集人李世光，涉嫌無視雙方已簽訂的20年技術移轉合約，另行與他人推動相關計畫，導致公司蒙受重大損失，並質疑國科會逾億元補助款用途不明，呼籲檢調介入調查。

上億補助與技轉爭議浮上檯面

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簡鴻文表示，馮展華過去以中正大學名義，針對「五軸數控重切削戟齒輪加工機開發」計畫，於2017、2018年間向國科會申請共9500萬元補助；後續又以「六軸數控泛用型齒輪加工機」名義，在2021、2022年間再取得逾1400萬元補助，累計金額破億元。

他指出，馮展華2019年邀請他以「價創計畫」名義成立前瞻傳動科技，由科技部、中正大學及技術團隊以技術股入股。基於信任，他在半年內募資1億元成立公司，之後又依要求支付台中團隊1240萬餘元，未料該團隊於2020年5月底全數離職，且原承諾開發的切齒機與磨齒機至今仍無法正常運轉。

合約簽完半月再另起計畫

簡鴻文進一步指出，雙方於2021年5月14日簽署為期20年的技術移轉授權合約，由中正大學將相關技術移轉給前瞻公司。不過，合約簽訂後僅半個月，馮展華又以「六軸數控」已獲科技部補助為由，要求再簽新的產學合作研究計畫。

他質疑，相關團隊以五軸、六軸數控技術開發名義向國科會申請鉅額補助，卻對外宣稱技術已順利完成，實際上公司至今無法取得完整軟硬體權利，前後投入超過3000萬元協助開發機器，卻未見具體成果，不僅企業受損，也涉及公帑浪費。

葛如鈞籲主管機關釐清責任

對於此案，葛如鈞表示，產學合作原本是連結學界與產業的重要制度，若個案執行失當，恐衝擊外界對整體制度的信任，主管機關應盡速釐清技術移轉、股權安排及補助監督機制是否存在疏失。

簡鴻文也提到，中正大學預計17日舉行相關產學大樓揭幕儀式，教育部次長將出席主持。他呼籲教育部正視爭議，在真相未明前，不應替涉有疑慮的案件背書，並要求政府全面清查技轉履約、經費流向及監督責任。

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