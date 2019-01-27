12縣市再冷一夜！續發10℃低溫特報　負北極震盪凍春節？氣象局回應了

▲受到輻射冷卻影響，周日晚間至周一清晨，彰化以北等12縣市仍有10度低溫出現機率。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

強烈大陸冷氣團影響進入尾聲，但受到輻射冷卻影響，中央氣象局持續針對彰化以北、宜蘭、金門、馬祖等12縣市發布「低溫特報」，今晚至周一清晨仍可能出現10度左右低溫。不過，在周一白天起，各地氣溫將一路回升，尤其周四白天高溫可回到26-28度，僅早晚較涼。至於春節是否有負北極震盪影響？氣象局回應，目前10天內沒看到很明顯的冷空氣跡象。

氣象局預報員李孟軒表示，強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，晚上之後仍可能出現低溫，氣象局針對彰化以北、宜蘭及金門、馬祖地區發布低溫特報，今晚到明清晨有可能出現10度低溫。

▲氣象局針對彰化以北等12縣市發布低溫特報，注意10度低溫。（圖／中央氣象局）

周一白天起，冷氣團減弱，各地氣溫逐漸回升，周一二北部高溫約22度、中部23-24度、南部25-26度；周三北部高溫24-25度、中南部27-28度；周四全台整體偏暖，各地高溫都可來到26-28度。不過，周五（2/1）春節前最後一個上班日，新一波東北季風南下，屆時迎風面北部、東北部將轉濕，但僅影響一天。

▲鄭明典說，紅色部分是減弱的極渦，現在訊號還在很高的地方，但是往下影響的趨勢越來越明顯，很可能引發一波顯著的負北極振盪現象。（圖／中央氣象局）

「負北極震盪」過去曾經急凍台灣，造成霸王級寒流現象，日前氣象局副局長鄭明典在臉書指出，負北極震盪蠢蠢欲動，現在訊號還在很高的地方，但是往下影響的趨勢越來越明顯，很可能引發一波顯著的負北極振盪現象。統計上，台灣只會是被掃到邊，如果受影響的話，最可能的時間大約就在春節假期中，值得持續追蹤。

對此，氣象局指出，負北極震盪現象每年都有，但台灣緯度比較低，通常下到台灣附近時，都是影響邊緣，就目前預報看來，10天內沒看到有很明顯的冷空氣影響天氣。至於春節連假前半段（2/2-2/4）天氣，溫度偏暖，水氣不多，各地都屬多雲到晴，後期天氣由於時間仍久，則還需觀察。