香燈腳陷「台版零元購」亂象　Cheap嘆：粉紅臂章當Buffet通行證

記者黃翊婷／綜合報導

白沙屯媽祖進香每年都吸引大批信徒前往參拜，卻也衍生出一些亂象，甚至有在地人提醒香燈腳有消費就要付錢，「不要以為掛個粉紅臂章，什麼就都是免費的！」對此，網紅Cheap感嘆這種狀況宛如台版零元購，「原來粉紅臂章是Buffet通行證」。

▲今年白沙屯媽祖進香人數飆破46萬。（圖／記者陳以昇攝）

店家提醒香燈腳有消費要付錢

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白沙屯媽祖自12日深夜起駕，開始為期8天7夜的進香之旅，今年的進香人數飆破46萬，創下歷史新高。然而，一名北港鎮在地店家透過Threads發文，提醒有到店家消費的香燈腳記得付錢，「不要以為掛個粉紅臂章，什麼就都是免費的！」他還提到，有人會搜刮結緣品，再裝進箱子裡寄回家等亂象。

Cheap感嘆「台版零元購」亂象

對此，網紅Cheap在臉書發文表示，這種情況宛如台版零元購，原本進香的信徒是真的用生命在走路，鄉親們看大家辛苦以及出於對媽祖的敬愛，所以自發性送點食物或水等物資，這叫「結緣」，本來是台灣最美的風景，沒想到時間久了，大家口耳相傳，加上台灣人「CP值至上」的民族性，導致現在有一些人參加進香不是為了信仰，而是為了「吃回本」，好像別人拿了，自己沒拿就虧大了。

Cheap感嘆，「原來粉紅臂章是Buffet通行證，背心一穿、臂章一掛，就像穿了黃馬褂，搞得好像全台灣店家都欠他一頓飯。」

▲進香人潮眾多。（圖／記者陳以昇攝）

香燈腳幫忙清垃圾、呼籲別爭搶

不過，今年的白沙屯媽祖進香還是有不少暖心事蹟，例如有香燈腳會自主幫忙清理垃圾。也有信眾在網路上發文呼籲，拜託各位香燈腳有點素質，過馬路看紅綠燈、坐火車要禮讓、不要亂丟垃圾、拿結緣品要有禮貌，不要爭搶，「又不是蝗蟲，你的起心動念，媽祖都在看！」