5男半夜偷挖「12.5kg帶殼牡蠣」！還帶麻布袋裝　當場被海巡抓包

▲海巡人員發現5移工盜採蚵田。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

記者唐詠絮／彰化報導

海巡署中部分署第三岸巡隊防潮門安檢所今（17）日凌晨接獲通報，指彰化縣線西鄉蚵作區疑似發生盜採事件。海巡人員隨即啟動聯合應處機制火速包圍，當場查獲5名移工及一大袋約12.5公斤的帶殼牡蠣，市價約在2000元左右，全案依竊盜嫌移送法辦。

▲海巡人員發現5移工盜採蚵田。（圖／海巡署第三岸巡隊提供）

海巡署第三岸巡隊表示，這起事件發生在今天凌晨3點左右。當時一名捕蟹漁民行經蚵作區，發現路邊停放了3輛機車，又看到5名可疑人士手持麻布袋，疑似正在偷挖蚵仔，於是立即通報防潮門守望哨。值班人員接獲通報後迅速到場攔查，同時通報鹿港機動巡邏站、防潮門及塭仔安檢所等單位前來支援，合力將現場控制住。隨後警方於凌晨4點左右抵達，協助將查扣12.5公斤牡蠣及5名犯嫌帶回偵辦。

海巡指出，這5名移工偷帶殼牡蠣，盜採行為已經嚴重影響沿海漁民的生計。第三岸巡隊強調，蚵作是沿海漁民重要的收入來源，盜採不僅觸法，更是對漁民權益的直接侵害。未來將持續強化岸際巡查與聯防機制，全力守護海域與沿岸治安，也呼籲民眾若發現可疑情況，請踴躍通報，共同保護漁民的辛苦成果。