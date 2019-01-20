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噁胖老外強逼空姐幫擦屁股「不是個案」　工會曝有更多受害者！

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▲▼ 空姐幫禿頭噁男擦屁股 。（圖／網友提供）

白胖老外強逼台籍空服員幫脫褲子、擦屁股 。（圖／網友提供）

記者賴文萱／台北報導

一名台籍空服員泣訴，日前載到一位目測200公斤的禿頭白人，因體型過胖聲稱不能獨立上廁所，竟逼空服員幫脫褲子、擦屁股，讓她身心受創。桃園市空服員職業工會表示，事情曝光後，不少空服員都跳出來爆料表示也曾載過該男子，也同樣遇到該男提出不合理的要求，對此，工會強力要求航空公司要有制度性預防措施，並迫切需要改進。

一名身障白人男性19日搭乘國籍航空飛機，因體型過胖，聲稱不能獨立上廁所，要求空服員協助，當趟空服員基於人道考量也協助其進入廁所。結果該名身障白人男性竟再要求空服員幫忙脫褲子，甚至出現裸露生殖器、要空服員擦拭其糞便等無理行為，事後下機卻向地勤人員表示無需協助上廁所。當趟空服員對等同於性騷擾的行為已造成嚴重的心理傷害。

▲▼ 。（圖／網友提供）▲▼200kg噁男。（圖／網友提供）

▲200kg噁男強逼空服員脫褲子、擦屁股，引發空服員怒火，要求航空公司拒載。（圖／網友提供）

對此，桃園市空服員職業工會副理事長周聖凱表示，該名國籍空服員是工會會員，在事情曝光後，有其他會員也紛紛爆料「曾經載過該名身障白人」，同樣遇到他提出不合理要求，代表這次事件並非單一個案，只是情節嚴重程度不一。

周聖凱說，對於在機上的第一線人員來說，航空公司雖然有制定相關拒載措施，但往往實際遇到時卻很難真的拒載，但這都再再顯示國籍航空公司對空服員的保護不足，和制度性的預防措施有所欠缺，已經到了迫切需要改進的時刻。

空服工會指出，該名組員受到很大心理傷害，狀況不太穩定，但會在21日下午2時於出面對外統一對外說明經過，工會也會提出建議的改善方向，以及個案的訴求，希望航空公司和全台灣人都能正視服務業工人的尊嚴。

另外，空服工會表示，這案例不僅止於空服員被不當對待的集體創傷，更是全台灣服務業工人在以客為尊文化下被不良客人予取予求所受到的傷害，服務業工人不僅有高強度的身體勞動，也有一樣高強度的情緒勞動，但各種心理層面的傷害卻始終很少被正面積極的處理，希望雇主能照顧到員工的心理，正視心理職災問題。

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關鍵字：空服員職業工會,空服員,桃園市空服員職業工會

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