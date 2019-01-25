盧秀燕拚經濟　后里3萬枝花卉外銷香港

▲台中市拚經濟，外銷3萬支花卉，裝櫃準備運到香港。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕努力拚經濟，日前促成台中農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，28日將親身赴港見證。后里花卉產區25日也出口一櫃3萬支優質花卉到港。中市農業局長蔡精強表示，這次外銷花卉預估可有2百萬元經濟效益，可穩定國內花卉價格外，也為花農妥展更寬廣海外通路。

今年遇上暖冬，台中百合提早在春節前盛產，台中市農業局為穩定價格，並舒緩國內市場供需壓力，更幫花農拓展通路，提出「台中市拓展百合國外市場輸銷計畫」。全國貿易商、農會、農民團體及合作社場只要向台中農民收購於台中市轄內生產的百合並外銷，可依實際出口量申請每支補助包裝資材6元及運費6元，另農民生產端也有每支10元補助，目標外銷量為20萬支。目前百合花已外銷日本10萬支。

▲台中市拚經濟，推出農特產拓展國外市場運輸計畫。（圖／台中市政府提供）

▲▼外銷香港的花卉包含百合等多種花卉。（圖／台中市政府提供）

台中市府也努力將農特產品外銷，繼日前2200箱東勢區農會「博柑情」禮盒封櫃啟運，25日后里花卉產區也出口1櫃40呎貨櫃花卉銷到香港，包含百合、劍蘭、文心蘭、金絲桃和繡線等超過3萬支優質花卉，裝櫃運往香港，預估可創造200萬經濟效益。

▲台中市農業局長蔡精強到裝櫃現場視察。（圖／台中市政府提供）

農業局長蔡精強表示，盧市長將出訪香港，見證台中農會與香港中華出入口商會簽署合作意向書，而茂谷柑日前也已外銷香港2200箱，花卉今日也裝櫃送往香港，讓香港過年時可以用到台灣花卉佈置。期盼逐步將台中優質農特產品外銷，讓貨出去、人進來，農民賺大錢。

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