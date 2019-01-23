「在地人了解在地需求」　沙鹿就業服務站揭牌

▲台中市長盧秀燕等人出席沙鹿就業服務站揭牌。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市政府承接勞動部委辦的「沙鹿就業服務站」，23日揭牌 ！台中市長盧秀燕出席時表示，沙鹿就服站將強化對海線勞工服務，期盼協助民眾順利就業、工作愉快、擁有好的待遇及勞動環境，在台中可以安居樂業。

台中市府為拓站在地化就業服務據點，2018年就承接勞動部委辦的豐原就業中心，今年更將範圍拓展到海線。23日上午，台中市沙鹿就業服務站舉行揭牌儀式，市長盧秀燕、勞動部勞動力發展署副署長施貞仰、中彰投分署代理分署長林淑媛、市議員楊典忠等人均出席見證。

▲台中市政府承接勞動部委辦的沙鹿就業服務站，希望由在地單位服務在地鄉親。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕參觀就服站內部，期盼同仁將心比心，積極媒合工作。（圖／台中市政府提供）

市長盧秀燕表示，今年最重要的施政目標就是「拼經濟、拼經濟、再拼經濟」。要拼經濟一定要好好照顧人才，因此市府特別重視勞工就業及相關權益問題。唯有勞工們能安心工作，才有辦法拼經濟，讓勞工們快樂工作。

盧秀燕說，市府非常願意承接勞動部就業服務站的工作，因為「在地人了解在地需求」。相信由地方單位勞工局協助下，民眾無論是要找工作、解決勞資爭議、面臨勞動權益受損，就業服務站都可以用「在地人，在地心」的方式解決。服務站成立並非行禮如儀，期盼所有同仁將心比心，積極協助媒合工作、解決勞資爭議，讓勞工們都能擁有不錯薪資並在職場上有所發展。

勞動部勞動力發展署副署長施貞仰表示，經濟蓬勃發展將帶動勞動需求、活絡城市經濟。沙鹿就業服務站由市府承接後，中央在經費與人力上將會全力支援，也盼未來中央與市府在勞動力推動上有更密切的結合，一起創造更好的勞動就業機會與環境。

勞工局長吳威志表示，市府接辦沙鹿就業服務站，除有例行性就業保險失業認定、就業諮詢、就業服務外，更結合中央及市府的獎助方案資源。108年起推出「就業金安薪」方案，內容有台中市的獎勵青年穩定就業獎勵金、還有跨域就業補助金、短期職場適應金等，促進尋職者順利就業。

另外，針對僱用中高齡者的事業單位，有中高齡人力資源再僱用獎助，及邀集各領域專家、學者成立進用中高齡企業輔導團，進入企業協助檢視場域、工作環境等，提供職務再設計等資源，共創勞資和諧。

市議員楊典忠則說，地方服務時發現工廠都很缺工，沙鹿就服站將有助於業界更快速找到員工，也提供民眾相關服務，感謝盧市長重視勞工就業問題。

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