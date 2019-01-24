廂型車駕駛酒測爆表1.39　高速連環撞釀3死「自己躺進加護病房」

▲台中大里發生3死3傷嚴重車禍。（圖／記者陳玉翻攝，下同）



記者陳玉／台中報導

23日晚間10點多，大里區大里橋頭發生3死3傷嚴重連環車禍，劉姓計程車司機載3名乘客行經國光路、環中東路口時，被一輛白色廂型車攔腰撞上，整車翻覆後波及另輛黑色休旅車。警方初步調查，廂型車駕駛酒測值達1.39，目前仍在加護病房觀察中；計程車唯一倖存劉姓乘客內出血嚴重，緊急開刀後目前正在加護病房觀察中。

▲遭撞計程車翻覆，造成1司機、2乘客傷重不治，1乘客搶救後仍在加護病房觀察中。



▲涉嫌肇事白色廂型車賴姓駕駛仍在住院觀察中。

霧峰警分局交通分隊長施博偉表示，涉嫌肇事的40歲賴姓廂型車駕駛經酒測後達1.39，疑似搶快高速從環中東路7段衝出，直撞當時準備從國光路進入大里橋的計程車，計程車不敵撞擊力道整車翻覆，車上司機及3乘客受困車內，還波及到一輛黑色休旅車。

此事故造成計程車65歲劉姓駕駛、53歲李姓乘客、53歲陳姓乘客3人傷重不治；亞大醫院急診室主治醫師廖育聖表示，唯一倖存47歲劉姓乘客，有頭部撕裂傷、背部擦傷，其中內出血嚴重，疑因心臟血管受損緊急送開刀房修補，目前正在加護病房觀察中；另休旅車34歲葉姓女乘客，臉部輕傷。

警方表示，賴姓廂型車駕駛送往大里仁愛醫院，因顱內出血、主動脈受損，轉送中國附醫繼續治療。目前派員到院戒護，持續釐清案情中。