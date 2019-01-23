屏東整合高雄台南水果賣出去　讓農友一起發大財

▲屏東縣政府整合南高屏3縣市農產品外銷，今23日由縣長潘孟安、農糧署長胡忠一等人在高樹鄉農會包裝場共同主持「台灣優質鮮果外銷封櫃」記者會。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府整合南高屏3縣市農產品外銷，今23日由縣長潘孟安、農糧署長胡忠一等人在高樹鄉農會包裝場共同主持「台灣優質鮮果外銷封櫃」記者會，將22噸、4貨櫃的蓮霧、蜜棗、番石榴及楊桃農產品，銷往香港、新加坡及大陸等國。

▲農糧署長胡忠一（右）與屏東縣長潘孟安▼;23日高樹鄉農會包裝場封櫃啟航。

縣長潘孟安強調，將透過果品成功行銷到國外各通路，建立台灣優質農產品形象。

他表示，屏東縣是全台重要水果產地，縣府近幾年來全面規劃佈局以因應各個市場不同需求，除持續外銷鄰近國家地區如日本、韓國、香港及中國，也觸角延伸杜拜、加拿大。以鳳梨為例，從2015年開始，連續3年外銷量達8000公噸，去年外銷量更呈倍數成長，達到1萬9000多噸。

他指出，受到暖冬氣候影響，水果產量增加，為提早因應產期集中與市場需求，縣府已啟動出口作業，迄今已外銷126噸、33貨櫃的水果，這次縣府特別整合台南、高雄的果品，如蜜棗、蓮霧及番石榴、楊桃，將大家的力量加總起來，以團體戰方式穩定供貨給各出口國市場。

農糧署長胡忠一表示，去年全台生鮮水果外銷產值達55億美金，創下20年來新高。他肯定潘縣長推動水果外銷的成果，期待屏東縣共同合作外銷經驗，未來各縣市透過多元行銷方式，將台灣鮮果導入各國市場，打出品牌形象，提升農民收益

這次封櫃出口外銷的各項水果有4貨櫃，其中2貨櫃為蜜棗，1貨櫃芭樂及1貨櫃的楊桃、蓮霧，皆可清洗後連皮食用，大大提高方便性，可望提升消費者購買力。