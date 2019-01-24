冷血飼主放虐比特犬死咬浪浪　善心路人拿掃把打救不回

▲▲比特犬當街虐殺猛攻流浪犬頭破血流亡？ 引發網友激憤痛批「太殘忍」。（圖／翻攝自「基隆人踹共」） 。

記者郭世賢／基隆報導

基隆市中正路393巷附近一隻流浪老狗，22日被一隻比特犬猛攻擊頭部、脖子，咬到滿身是血，《ETtoday新聞雲》記者拿到這段兇殘的影片，不忍卒睹，畫面中，3名熱心路人拿起掃把、安全帽去敲比特犬，仍無法消去比特犬的殺意，只見飼主在旁觀看冷笑，照片被轉發上臉書，引發網友群情激憤，24日基隆動保所已派員查處。

PO文指出，基隆曾傳出恐怖的虐待狗事件，有眼尖網友認出，這位飼主是之前多次登上新聞的虐狗人士。前次事件發生是在2018年5月，有一名飼養比特犬的男子，竟指揮自己的惡犬攻擊無辜的流浪狗，還拿手機錄影，嘴裡還一邊喊著「咬給牠死」，當時一隻流浪黑狗被咬到眼睛失明。

▲ 2018年5月曾傳出恐怖的虐待狗事件！被眼尖網友認出，這位飼主是之前多次登上新聞的虐狗人士。

事後被網友肉搜出來，基隆動保所開出3萬元罰單。如今竟然又故態復萌，這次竟冷血眼睜睜看著，流浪狗躺臥在血泊中，引發網友激憤不滿！還前往冷血飼主住家包圍，要飼主出來面對。這已經發生第2次凌虐流浪狗事件，流浪狗則慘遭奪命。

陳姓民眾22日在臉書社群「基隆人踹共」貼出一張血淋淋驚人的照片，事發於22日下午近5時，基隆市中正路393巷口走廊，一隻比特犬躺臥在主人身旁休息，身旁卻有一隻爆頭流浪狗倒臥在血泊中。男飼主沒有把狗牽顧好，根本就是「虐殺流浪犬」。

網友見狀紛紛留言撻伐飼主，「請正義人士快收了這個人」、「太過份了！還是人嗎」、「殘殺無辜生命，人神共憤啊」、「怎麼可以這麼狠啊⋯」「太惡劣了吧」、「狗主人還是人嗎？」「把他關起來，放比特犬咬他，看他什麼感覺！」

陳姓男子表示，根據民眾提供給他的照片，許多人想要救這隻流浪狗，有人拿棍子、安全帽等，要趕走比特犬，怎麼樣都趕不走，比特犬把流浪狗咬到遍體鱗傷，滿頭是血，主人後來才把狗拉走。

經過前來幫忙民眾說，當時目擊者要求飼主「你家的狗把流浪犬咬成這樣，是不是要先報警？」比特犬主人才說，流浪犬還有點氣息，男子後來將受傷的流浪狗帶上計程車，隨即離開現場。

陳姓男子說，看到這一幕，心裡非常難過傷心，因為流浪狗在他家門口附近生活有10多年，跟附近鄰居已有了感情，不知什麼原因，被比特犬咬成這樣，「應該是活不成了！」他明天會去報案，為流浪狗討回公道。

陳姓男子說，隔壁二信合作社中正分社可以調到監視器畫面，可能有拍攝到流浪狗被襲擊的過程畫面。從民眾提供的照片，可清楚拍到比特犬主人在虐狗現場，「他真的沒在怕的！利用自己所養比特犬虐殺流浪老犬！」照片中，男飼主最後仍面帶微笑。

▼ 。（圖／記者郭世賢翻攝）