快訊／舊蘇花槽車翻覆駕駛拋車外慘死　高腐蝕性強鹼外洩警戒中

▲▼24日上午9時52分許，舊蘇花公路（台9丁）16公里處，有一槽車翻覆氫氧化鈉洩漏，警消趕往現場時，發現槽車駕駛被拋出車外，明顯死亡。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭消防局表示，24日上午9時52分許，獲報舊蘇花公路（台9丁）16公里處，有一槽車翻覆氫氧化鈉洩漏，警消趕往現場時，發現槽車駕駛被拋出車外，明顯死亡。

另因氫氧化鈉洩漏，宜蘭環境事故專業小組已至現場止漏。

目前蘇花公路蘇澳東澳段交通管制，台9丁2公里到17公里只出不進，請用路人暫時不要進入蘇花公路。