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拼經濟！盧秀燕28日訪港　豐原漆器作伴手禮行銷台中

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▲台中市長盧秀燕揮毫寫吉字。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市長盧秀燕28日將旋風式訪港，選擇豐原漆器餅盒作為伴手禮。（圖／記者陳玉攝）

記者陳玉／台中報導

台中市長盧秀燕28日將出席香港中華出入口商會會董就職典禮，見證新任會長林龍安、卸任會長張學修交接。盧秀燕特準備豐原漆器餅盒作為祝賀禮，盒蓋上更繪有台中地標「湖心亭」，盼讓商會會員感受漆藝之美，更能行銷台中。

香港中華出入口商會為香港最具代表性商會，有4千多名會員，盧秀燕28日旋風式訪港出席交接典禮，並見證台中市農會與商會簽署合作意向書，不僅拼經濟也台中藝術帶到香港，選定由豐原業者製作「湖心亭漆藝餅盒」作主禮，盒蓋以黑色為底漆，塗工工序繁雜，再以手工繪製坐落於台中市地標「湖心亭」，代表台中在地產業、文化的藝術品，具收藏意義。

▲盧秀燕將訪港，豐原漆器作為伴手禮（圖／台中市政府提供）

▲▼豐原漆器餅盒繪有台中知名景點湖心亭。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕將訪港，豐原漆器作為伴手禮（圖／台中市政府提供）

經發局指出，豐原是台灣三大木材集散地之一，日治時代日本人對漆器喜愛，在台扶植木漆藝產業，故豐原有全國唯一「豐原漆藝館」並有「台灣漆藝產業故鄉」稱號。

另外，台中有「糕餅之鄉」稱號，此行市府也特在就職典禮會場準備台中在地的裕珍馨的大甲酥餅、榮記顏新發鳳梨酥、阿聰師小芋仔、嘉味軒太陽餅及伊莎貝爾創意餅干等伴手禮，盼能藉此打開行銷通路，打響台中名號。

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關鍵字：台中,盧秀燕,香港,豐原漆器,香港中華出入口商會

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