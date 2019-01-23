　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

無聊「玩」外勞還拿走44元　8個肖年仔全成強盜犯

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼恐怖情人。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲李男等人玩外籍移工，毆人砸車還拿零錢，全成強盜犯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

李姓男子曾與外籍移工有過糾紛，竟因此夥同其他7男，持棍隨機找尋對象，對2名剛好騎電單車路過的越南籍移工毆人砸車，還拿走車上44元零錢。台中地檢署23日偵結，依加重強盜、加重竊盜等罪嫌起訴李等4人，另4名少年則由少年法庭調查中。

起訴書指出，李姓男子等8名年輕人平時無固定工作，常聚在一起玩樂。2018年10月18日晚間，大夥在烏日聚會吃消夜，接著轉到大里區某檳榔攤續攤。李男聊天時抱怨，日前跟某外籍移工發生糾紛，十分不爽，反正很無聊，不如等等來玩玩外勞，其他人也跟著附和。

眾人在19日凌晨2時發現，越南籍的楊姓移工剛好騎車經過要去上班，8人竟突然拿鐵棍、甩棍、安全帽追打，楊男見狀趕緊逃跑，李男等人找不到人，憤而將楊男電單車砸毀，並將置物箱內30元及鑰匙都拿走，還用火燒鑰匙取樂。

李等人接著前往另一家超商聚集，一起的潘姓少年講到他缺20萬元賠償金，眾人又提議打外籍移工洩恨順便搶錢。10分鐘後，越籍范姓移工剛好騎電單車經過，又遭對方毆打並砸車，拿走范男的蘋果手機及放車上的一包香菸及14元。

李男否認是他提議，辯稱當時有人說「無聊」，不然去打外勞，他才應聲說好，但忘了是誰說的。其他3名成年嫌犯對於毆人砸車均坦認，但否認強盜財物。

【更多新聞】

婦載傷兒送醫「國道走路肩」　法官同理心「阻卻違法」判免罰

辣妹壽星喝太嗨砸酒瓶傷玉手　求媒體別拍「我的演藝圈毀了」

國道匝道2千瓶米酒墜地破一半　網友笑：「路過聞多就酒駕」

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
貴婦奈奈案「小姑」也潛逃出境！檢發布通緝多1人
還記得「薇薇德德」放閃情侶嗎？友爆真相：女的跟人跑了
尾牙送2千萬被拱加碼！老闆懶得抽「豪氣撒4000萬」人人有獎
林清玄最後po文露玄機：麻雀的死亡給我一些啟示

關鍵字：強盜,加重強盜,竊盜,加重竊盜,玩外勞,外籍移工,台中地檢署

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／比基尼登山客9時9分同富國中落地　山友哭喊：GIGI回家了

影／4度吊掛！G哥遺體抵達殯儀館　家屬低調守候「神情憔悴」

台南母女機車雙載遇劫　遭物流車輾過爆頭雙亡

韓國瑜化身主廚教年菜　過年「要練龜息大法」

穿背心助陣防搶演練成焦點　警犬「憨吉」爆紅還創粉專

快訊／貴婦奈奈案「小姑」也落跑　檢傳拘不到通緝新增1人

台南母女機車雙載遇劫　遭物流車輾過爆頭雙亡

獨／仙氣女警師徒聯手宣傳交通安全　婆媽暴動：「缺媳婦」

無聊「玩」外勞還拿走44元　8個肖年仔全成強盜犯

開車載妻回娘家途中起爭執　莽夫咬傷妻子四肢「離婚又被告」

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

老公坦承和夜店妹炒飯！　 林采緹崩潰大哭後「冒異常反應」

高雄6旬夫妻橋下住6年忽消失　警找到後結局超暖：有厝住了

日本人給龍山寺街友3萬現金 限3小時花完...他竟曝想「喝茶」

林書豪.郭艾倫「戰術對決」　J-TEAM壓哨3分球逆轉！

蔡依林《青春有你》當好奇寶寶　徐明浩「幫姐姐拉椅子」超暖～

快訊／貴婦奈奈案「小姑」也落跑　檢傳拘不到通緝新增1人

台南母女機車雙載遇劫　遭物流車輾過爆頭雙亡

獨／仙氣女警師徒聯手宣傳交通安全　婆媽暴動：「缺媳婦」

無聊「玩」外勞還拿走44元　8個肖年仔全成強盜犯

開車載妻回娘家途中起爭執　莽夫咬傷妻子四肢「離婚又被告」

投資人追殺！貴婦奈奈申請加拿大難民　竟是怕引渡至大陸受審

渣男騙裸照迫女子超商廁所手淫　食髓知味：你去找別的女人來

憶「比基尼登山客」G哥　山友：她帶掃把上山　帶垃圾下山

快訊／雪隧南下21.5K處「4車追撞」　12人送醫

90秒搶救殊死戰！他坐車不到3秒無意識　7勇消「死神別搶他是我的」

楊晨熙曝大飛愛買單「超怕慘賠」男友建議秒打槍

8千封履歷卡位！星宇航空招120空服員「錄取率1.4%」　明年1月起飛

晚餐不吃飯就會瘦？5案例「越減越胖」...原因出在這！

喬治秀戰斧爆扣轟36分雷霆迷喊MVP　PG：這是我回來的原因

萬事達卡阻礙市場競爭「傷害消費者」　被歐盟重罰200億

電金權值股賣壓重　台股量能滑落收跌48點失守5日線

媽媽被嫌棄..楊晨熙「前婚事破局」　準婆婆1句話吳宗憲傻眼：沒同理心

謝和弦曝饒舌歌手「欠2萬不還」　對方狂拖延…對話紀錄曝光！

追劇不孤單！Netflix推出Instagram限時動態分享功能

八三夭過年這天現身高雄！宣布舉行簽票會「5人都簽得到」

社會熱門新聞

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

警消在25樓救尋死女　看到「臉..

3歲女「詭異玩噴槍」慘死！高大..

機車打滑撞分隔島　情侶噴飛1死..

大寶法王睡女弟子　撩妹錄音曝光

即／比基尼登山客落地　山友哭：..

女童還在急救　百萬房仲父丟給前..

18歲情侶摔車1死1傷　她忍痛..

糗！正妹老師寫黑板…學生歪頭瞄..

起底鄭惠中　曾經害死司機被判刑

貴婦奈奈密帳曝光　合夥名醫放款..

母女機車雙載遇劫　遭物流車輾過..

女童玩「高壓噴槍」亡　檢：顏面..

高雄清晨2槍響　地面血跡斑斑

更多熱門

相關新聞

特戰狼脫衣洗劫女房仲　判刑定讞

受過三棲特戰訓練的宜蘭男子邵招明，10年前假借看屋性侵女房仲未遂，判刑7年半入獄服刑獲得假釋。出獄後仍死性不改，前年3月間，他又假借看屋，持刀脅迫一名女房仲，女房仲為防性侵，機警脫光衣物，並交出現金7千元。一二審均將他判刑8年，案經上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

剛出監　他自畫「天眼」偷功德箱

專挑車禍現場偷東西　警察在旁也下手

想去警局待著　和爸爸吵架完偷衣服

假投資比特幣吸金　律師也遭起訴

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

鄭人碩「暗夜親密同車」小薰　前妻中指怒譙

1hr噴200！九份停車「留鑰匙」下場慘

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被污走」

24年沒刨過的坑路韓總監工！網驚呆

母抱插管嬰兒淚跪！白沙屯媽祖鑾轎跨頂

5歹徒闖民宅　被屋主轟到3死2傷

鄭人碩離婚後改口　大方示愛小薰！

證實孫生離開《麻辣》　利菁嘆：不爽就說不來

影片曝光！女歌手「台上飆高音猝死」

尾牙送2千萬！老闆懶得抽「一句話再噴4000萬」

G哥返家受阻　專家：疑觸怒山靈

噴槍塞屁「灌風爆腸」　員工癱軟亡

警消在25樓救尋死女　看到「臉」嘆：會有下一次

苗博雅劈腿直擊！牽手舊愛吻新歡

更多

最夯影音

更多

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不是第一次強逼空服員擦屁股！　200KG白人曾直接「拉在座位上」

部長鄭麗君「遭打巴掌」影片曝光！　 鄭惠中大方受訪：我打她剛好而已

跳針姐撞跑車嫌報警「浪費資源」 神邏輯嗆：一點刮痕自己吸收就好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面