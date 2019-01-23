無聊「玩」外勞還拿走44元　8個肖年仔全成強盜犯

▲李男等人玩外籍移工，毆人砸車還拿零錢，全成強盜犯。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者李忠憲／台中報導

李姓男子曾與外籍移工有過糾紛，竟因此夥同其他7男，持棍隨機找尋對象，對2名剛好騎電單車路過的越南籍移工毆人砸車，還拿走車上44元零錢。台中地檢署23日偵結，依加重強盜、加重竊盜等罪嫌起訴李等4人，另4名少年則由少年法庭調查中。

起訴書指出，李姓男子等8名年輕人平時無固定工作，常聚在一起玩樂。2018年10月18日晚間，大夥在烏日聚會吃消夜，接著轉到大里區某檳榔攤續攤。李男聊天時抱怨，日前跟某外籍移工發生糾紛，十分不爽，反正很無聊，不如等等來玩玩外勞，其他人也跟著附和。

眾人在19日凌晨2時發現，越南籍的楊姓移工剛好騎車經過要去上班，8人竟突然拿鐵棍、甩棍、安全帽追打，楊男見狀趕緊逃跑，李男等人找不到人，憤而將楊男電單車砸毀，並將置物箱內30元及鑰匙都拿走，還用火燒鑰匙取樂。



李等人接著前往另一家超商聚集，一起的潘姓少年講到他缺20萬元賠償金，眾人又提議打外籍移工洩恨順便搶錢。10分鐘後，越籍范姓移工剛好騎電單車經過，又遭對方毆打並砸車，拿走范男的蘋果手機及放車上的一包香菸及14元。

李男否認是他提議，辯稱當時有人說「無聊」，不然去打外勞，他才應聲說好，但忘了是誰說的。其他3名成年嫌犯對於毆人砸車均坦認，但否認強盜財物。

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