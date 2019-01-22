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春節連假遊客將湧入花博　中市府多項交通措施因應

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▲▼盧秀燕宣布春節9天連假，1999不打烊。（圖／台中市政府提供）

▲台中市府因應春節人潮來賞花博，已提出多元交通疏運計畫，盧秀燕盼讓民眾可以快速安全出遊返家。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導
台中市政府預期民眾在春節9天連假將湧入花博園區，22日提出多元交通疏運計畫因應。市長盧秀燕表示，期間市府公車照常服務，市府也將加開班車、國道疏導、路線調度等措施，將與中央合作，讓民眾可以快速、安全出遊、返家。

台中市長盧秀燕22日上午主持市政會議，交通局長葉昭甫針對「108年農曆春節期間台中市交通疏運計畫」做報告。他表示，春節連假2月2日至10日長達9天，除台鐵、高鐵、各國道客運已加開車輛外，屆時市區公車服務不打烊，照常提供服務。為讓公車司機可與家人團聚，2月4日除夕夜當天下午2點至12點，市區公車班次將減半，2月5日至10日則視營運需求依比例進行班次調整。

葉昭甫說，國道中部地區一直是易壅塞路段，建議用路人春節期間可行駛替代道路外，市府將透過區域系統，控制適時調整路口號誌時制，另國道一號南下豐原至大雅、大雅至台中路段、北上大雅至豐原、國3快官出口匝道路段，部分時間也將開放路肩行駛，以因應增加的車流。

市長盧秀燕表示，台中花博將展至4月24日，自市民免費政策實施以來，平日參觀人數已增加34%。今年春節連假有9天，預估將有大量人潮湧入，市府已做好加開班車、路線調度等相關交通疏運措施，儘量做到「服務不打烊、交通不阻塞」的目標。

她說，由於春節返鄉及外出人潮大增，市府將積極與中央攜手解決交通問題，包括鐵路、公路、航空都必須一起配合，像是中央如何加強運輸，地方需要增配多少人力，另在號誌上也會配合中央進行調整的作為，使得中央、地方一路通，讓民眾能夠快速、安全地返家及外出旅遊。

盧秀燕說，這次春節市府除國道及市區主要、次要幹道外，也納入花博、逢甲商圈及大甲鎮瀾宮等人潮容易聚集地方的交通疏運措施。上週市府到谷關召開行動市政會議，提出為便利當地居民進出及觀光旅遊需求，感謝交通局葉局長劍及履及，這段期間至4月有一連串特殊作為的放寬措施，讓大家方便進出、好過年，也請和平區長協助宣導。

她指出，這些春節疏運交通措施可使用市府官網、Line帳號及各局處系統來週知民眾。像是民政系統就時常協助轉傳市府重要政策、服務便民資訊，展現市府一體的作為。

盧秀燕也以「大家過好年是少數人犧牲期間換來！」形容，她表示，春節期間像是警察、交通及環保同仁可能需要留守、值勤或加班，更加忙碌，各局處首長應注意除了加班費外，也要給予相關同仁感謝慰問與犒賞。由於過年對台灣人來說，就是團圓的最重要節慶，可於台中火車站、台中高鐵站等重要的交通疏運地點，可製作標示代表市府與市民歡迎在外生活的台中鄉親回家過節，讓過年返鄉的遊子們感受家鄉的溫暖。

市府表示，市區交通管制措施，2月2日至10日每天上午8點至晚上10點，除市區、公路及國道客運外，禁止大型客車進入台中火車站管制範圍；2月5日至9日每天上午10點至晚上6點大甲鎮瀾宮附近部分路段也會進行管制，另天津、一中商圈、大遠百、新光三越、中友百貨等購物商場週邊，春節期間也會實施因應的封街管制或維持現有假日交維措施。

另外，中橫台8臨37線便道除目前自至4月底，每逢周五至周一(含假日)，開放通行增加為4個時段(上午7時、10時、12時、16時30分)外，農曆春節期間將增加至5個時段(新增14時30分)，提供核可的車輛行駛，並協調豐原客運增班，以利當地農產品運銷、觀光及當地居民通行。

交通局表示，為鼓勵民眾採買年貨及走春拜訪親友，台中市公有無柵欄的停車場及路邊汽、機車收費停車格，2月4日至2月8日(除夕至初四)暫停收費5天，至於有柵欄機管制平面停車場及所有立體停車場，則照常收費，春節期間也將派員至私人路外停車場稽查，要求業者確實標示費率並依規收費。

此外，2月1日0時起至2月10日24時止，計程車春節期間每趟次將加收50元，但未啟用計費表春節費率的計程車，則不得額外加收。

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關鍵字：盧秀燕,花博,春節,交通疏運,台中市

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