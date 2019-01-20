辣妹壽星喝太嗨砸酒瓶傷玉手　求媒體別拍「我的演藝圈毀了」

記者李忠憲／台中報導

台中市警方20日凌晨獲報有夜店發生打架事件，立刻出動快打到場，結果，打架沒發現，卻有一名紅衣長髮辣妹疑似酒醉情緒不穩，摔酒瓶反割傷手。警方勸她就醫，她看到媒體竟說「我有在拍戲，不要拍我」等語，雖事後配合回派出所後就醫，但在場男女客也因警方到場，讓他們有點掃興。

第四警分局20日凌晨1時許獲報，黎明路一間夜店發生打架，警方不敢大意，立刻出動快打，十多名警察立刻趕到現場。警方雖未發現有打架事件，並勸離在場民眾，另發現露肩身穿紅衣，21歲劉姓長髮辣妹渾身酒味，右手腕遭割傷，一直流血。

▲紅衣辣妹要媒體不要拍，以免斷送她演藝圈之路。（圖／東森新聞）

▲▼警方到場未發現有人打架。（圖／記者李忠憲翻攝）

員警立刻叫來救護車，並建議劉女趕快去醫院治療，但劉女卻直說沒事，接著說「我比較重朋友！」，發現現場有媒體，她還說「我有在拍戲，拜託拜託，不要拍我！」、「如果你們拍了，我的演藝圈了就真的毀了。」警方怕現場失控，先請女警將劉女帶回派出所休息。

據了解，劉姓女子當時跟10多名朋友在夜店2樓慶生，疑似酒喝多胡言亂語後，竟開始亂丟東西，拿酒瓶砸桌，結果自己的手不慎遭酒瓶玻璃割傷。

▲警方進入夜店內，了解是否有打架情形。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方也進入餐酒館察看，確認現場沒有打架的狀況後，留下警網在原地1個小時站崗後收隊。

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