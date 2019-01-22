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婦載傷兒送醫「國道走路肩」　法官同理心「阻卻違法」判免罰

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▲▼ 清明連假國道路況，7日下午國1北向211公里2小客車追撞事故，回堵2公里。（圖／高公局提供）

▲婦人開車送受傷的兒子，遇到塞車走路肩卻遭開單。圖為示意圖。（圖／高公局提供）

記者李忠憲／台中報導

暖心判決！蔣姓婦人因兒子在苗栗騎車受傷，血流如注，開車走國道要送急診時遇上塞車，焦急如焚的她只好違規走路肩，卻遇上國道警察。「你要開就趕快開！」被開單的蔣婦事後出具醫師證明卻遭台中市交通事件裁決處駁回，只好提起行政訴訟。台中地院認為，蔣婦當時因塞車急於送醫，符合緊急避難要件而阻卻違法，准許罰單撤銷，全案可上訴。

擔任中部某知名企業董事的蔣姓婦人，2018年4月4日下午5點多，因愛子在苗栗縣三義騎自摔車受傷，胸口劇痛，四肢血流如注，擔心有腦震盪或頸椎神經壓迫等，急需送醫。她開車載著兒子，走國道一號高速公路南下，準備前往台中慈濟醫院就醫。豈知，她開到南下154公里處，發現前方嚴重塞車，心急如焚的她只好開路肩，卻遇上正在疏導車流的國道警察，當場遭攔下。

蔣婦表示，警方當時因她「違規行駛路肩」攔檢，未當場開單，而是採錄影方式，事後逕行示違規影片，由裁決所開出4000元罰單。當時現場警察有告訴她可以銷單，但裁決所申覆卻遭駁回，只好提起行政訴訟。

承審法官勘驗警方現場蒐證影片，發現蔣婦駕駛自小客車朝員警方向駛來後被攔，立刻鳴按喇叭告知，後座乘客人不舒服。蔣婦接著下車說，「我現在要送他去急診室，你要給我開單現在就開」，員警表示「我會給你開，你走了以後有問題再拿診斷證明去銷單」。女駕駛說「那就開給我，可以讓我走好嗎，我現在可以走嗎？ 」，員警表示「等一下」，女駕駛表示「你有公權力沒有錯，我也想要尊重你」，員警表示「那你先走嘛，我沒有說要給你開單，我給你錄影以後，你有違規，我會給你開呀」，女駕駛即轉身回駕駛座，開車離開。

法官認為，蔣婦當時表明為救助載送病患就醫，且當時確實嚴重塞車，才有不得不行駛路肩之情事，衡量所為保全之生命、身體法益，顯較諸於違規行駛路肩所侵害之交通秩序法益為重。其選擇且合理正當，應認該當行政罰法第13條緊急避難之要件而得以阻卻違法，准許撤銷罰單。

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關鍵字：路肩,國道,違規,罰單,台中地院

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