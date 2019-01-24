鴻燕上菜！　盧秀燕推「4項不可」邀民春遊台中

▲台中市長盧秀燕與知名美食家陳鴻直播推薦台中年菜。（圖／台中市政府提供，下同）

記者陳玉／台中報導

鴻燕上菜！台中市長盧秀燕24日邀請國際知名美食家陳鴻與台中觀光公協會代表提前圍爐，並與福華、福容及全國3家大飯店主廚一同「說菜」，介紹9道採用台中在地食材的年菜。盧秀燕表示，來台中有「4項不可」：美食非吃不可、花博非遊不可、伴手禮非買不可、飯店民宿非住不可，廣邀大眾春節來台中過好年。

「台中絕對是春節間觀光旅遊首選城市！」盧秀燕表示，台中有8家觀光旅館、387家一般旅館、93多家合法民宿，民眾可安排谷關溫泉、大坑步道健行、海線高美溼地等景點觀光，而市區觀光景點眾多，相當適合年節闔家出遊。

▲台中市長盧秀燕說，來台中觀光旅遊有「4項不可」。

24日中午圍爐「說菜」，盧秀燕與陳鴻透過臉書直播與粉絲互動。盧秀燕說，「來台中觀光旅遊有四個不可：美食非吃不可、花博非遊不可、伴手禮非買不可，飯店民宿非住不可！」尤其美食是認識一個城市的起點，更是吸引觀光客的因素之一。

陳鴻表示，自己外婆家在台中舊城區，台中除太陽餅、三明治也是很棒的特產。過年走春，一定也要來台中花博，無論是新城、舊城，台中都值得體驗慢活旅遊。更預告25日將到大雅傳統市場尋找美食，歡迎粉絲一起到場同歡。

觀旅局長林筱淇表示，為吸引大家春節「相招來台中」，觀旅局特規劃台中10大旅遊景點特搜、春節台中伴手禮推薦，可透過觀旅局官網（https://travel.taichung.gov.tw/）查詢，歡迎大家來台中過好年。

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