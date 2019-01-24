　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鴻燕上菜！　盧秀燕推「4項不可」邀民春遊台中

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲台中市長盧秀燕與知名美食家陳鴻直播推薦台中年菜。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕與知名美食家陳鴻直播推薦台中年菜。（圖／台中市政府提供，下同）

記者陳玉／台中報導

鴻燕上菜！台中市長盧秀燕24日邀請國際知名美食家陳鴻與台中觀光公協會代表提前圍爐，並與福華、福容及全國3家大飯店主廚一同「說菜」，介紹9道採用台中在地食材的年菜。盧秀燕表示，來台中有「4項不可」：美食非吃不可、花博非遊不可、伴手禮非買不可、飯店民宿非住不可，廣邀大眾春節來台中過好年。

「台中絕對是春節間觀光旅遊首選城市！」盧秀燕表示，台中有8家觀光旅館、387家一般旅館、93多家合法民宿，民眾可安排谷關溫泉、大坑步道健行、海線高美溼地等景點觀光，而市區觀光景點眾多，相當適合年節闔家出遊。

▲台中市長盧秀燕與知名美食家陳鴻直播推薦台中年菜。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕說，來台中觀光旅遊有「4項不可」。

24日中午圍爐「說菜」，盧秀燕與陳鴻透過臉書直播與粉絲互動。盧秀燕說，「來台中觀光旅遊有四個不可：美食非吃不可、花博非遊不可、伴手禮非買不可，飯店民宿非住不可！」尤其美食是認識一個城市的起點，更是吸引觀光客的因素之一。

陳鴻表示，自己外婆家在台中舊城區，台中除太陽餅、三明治也是很棒的特產。過年走春，一定也要來台中花博，無論是新城、舊城，台中都值得體驗慢活旅遊。更預告25日將到大雅傳統市場尋找美食，歡迎粉絲一起到場同歡。

觀旅局長林筱淇表示，為吸引大家春節「相招來台中」，觀旅局特規劃台中10大旅遊景點特搜、春節台中伴手禮推薦，可透過觀旅局官網（https://travel.taichung.gov.tw/）查詢，歡迎大家來台中過好年。

【更多新聞】

►單親爸酒駕連環撞　胞兄代弟鞠躬道歉：不敢跟他說3死

►洗腎運將撐家計遭撞亡　妻淚「不知怎麼辦」網心疼想幫忙

聲林之王冠軍預測，活動期間：1／19 ~ 1／24
ET快訊
即／7品項交代不清！過期原料銷下游　「後埔戰鬥雞」停業
影／遊覽車輾斷11歲單車男童手臂　司機下車塞300元就跑了

關鍵字：台中,盧秀燕,陳鴻,春節

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

噴槍奪命！母PO合照挺：「爸每天工作13小時」很愛女兒　小孩已招魂回家

快訊／舊蘇花槽車翻覆駕駛拋車外慘死　高腐蝕性強鹼外洩警戒中

影／台中八仙山樂園驚傳墜谷　重機騎士摔落3層樓高懸崖慘死

廂型車駕駛酒測爆表1.39　高速連環撞釀3死「自己躺進加護病房」

影片曝光／冷血飼主放虐比特犬死咬浪浪　善心路人拿掃把打救不回

客運業連上9天挨批血汗　監委爆：交通部稱「要勇敢拒絕排班」

士林夜市輔選陳炳甫　馬英九偷玩套圈圈加春聯大放送

陳思宇高顏質助選團！博士大眼正妹、柯辦小鮮肉超吸睛

韓國瑜將出情書大全　吳敦義出求婚句！「你看這句行不行」

單挑賴清德與獨派　馬英九反制憲：錯誤的第一步、台灣前途會更黯淡

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

朋友都黃牌！白牌男貪方便闖高架　猛鑽車縫自摔...險被休旅車碾頭

男子坐車不到3秒心跳停 ! 7勇消急救90秒「死神別搶」

男爭執欲討鑰匙：她在樓上收衣服　員警上樓竟發現女子已上吊昏迷

民眾搶蛋捲「排隊等發號碼牌」 見工作人員出現秒擠成正方形

收集10萬瓶蓋拼湊環保藝術牆　費時5個月！演繹「出生到老」

客運業連上9天挨批血汗　監委爆：交通部稱「要勇敢拒絕排班」

士林夜市輔選陳炳甫　馬英九偷玩套圈圈加春聯大放送

陳思宇高顏質助選團！博士大眼正妹、柯辦小鮮肉超吸睛

韓國瑜將出情書大全　吳敦義出求婚句！「你看這句行不行」

單挑賴清德與獨派　馬英九反制憲：錯誤的第一步、台灣前途會更黯淡

中共軍機又繞台　空軍戰管廣播回應「注意」超霸氣

石虎生態危機　監委巡察了解保育情形

背負柯文哲十字架？幕僚又被打...陳思宇痛心：若是你的孩子你捨得嗎

翁振炘接北農總經理　對專業有信心會到議會備詢

鴻燕上菜！　盧秀燕推「4項不可」邀民春遊台中

人妻懷孕告喜訊！他流下「綠色眼淚」隱忍2月　絕地復仇讓小王跪了

刺激內需　國發會：要靠汰換舊家電及國內旅遊刺激內需

《SKY Castle》顧人怨藝瑞私照曝光　清新美貌網驚：首爾醫大校花！

陸外交部證實　華裔澳籍作家楊恆均「涉危害國家安全」被捕

快訊／還有7品項交代不清！過期原料銷下游　「後埔戰鬥雞」停業

華為5G晶片巴龍5000亮相！余承東預告MWC 2019發表首款5G折疊螢幕手機

厄文抱病傳簡訊指導　羅齊爾本季得分新高及綠衫軍5連勝

小嫻接回及胸長髮！　「對比照曝光」秒變回女神樣

超人氣「壽司郎」130種壽司任你選　必吃醬烤日本產貝柱

板橋「後埔戰鬥雞」爆用過期肉！連工廠都是假的　網：從小吃到大

政治熱門新聞

楊秋興要韓假扣押陳菊財產！韓國..

即／市長降臨　韓國瑜突襲新堀江

韓國瑜漁市場　拜早年人氣旺

楊秋興：韓應馬上假扣押陳菊財產

菸價白漲？ 黃國昌驚爆「菸稅被..

被拱加持謝龍介　王世堅不敢怕「..

鄭惠中遭爆住豪宅領低收　應曉薇..

萬人搶看合體學姐、陳思宇！館長..

又被打！阿嬤雨傘狠敲陳思宇幕僚..

蔣友柏認：中正紀念堂是錯的

評綠營敗給韓流　柯P：處理韓國..

2020／吳敦義最快3月底宣布..

警消公教升官　韓國瑜：須過英檢

小英去哪裡？　買彩券做公益　

更多熱門

相關新聞

洗腎運將撐家計遭撞亡　妻淚「不知怎麼辦」

大里區23日晚間發生連環車禍造成3人不治，其中劉姓司機是家中經濟支柱，劉妻悲痛表示，「丈夫只是想多賺錢才跑夜車」，每月賺2萬多、扣除房租1萬多，剩下的錢難以維生；有網友見狀詢問「希望可以協助他們家」；中市社會局表示，民眾若想捐款可電洽04-22289111，將由社工評估是否開設社會救助金專戶。

喜氣！馬來西亞5大春節景點

單親爸酒駕　兄代弟道歉：不敢說3死

酒駕釀3死　家屬悲：什麼都沒說就走了

春節花東實名制車票有剩　一般民眾可訂

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 謝佳見 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

尾牙播錯影片！她開房男員工「歡樂偷情照」全流出

桃園蹦蹦姐徒手拆車　人找到了！

周杰倫答應買單　老蕭秒傳30萬收據請款

劉以豪住家被公開怒了　飆34字護家人

媽媽：我年輕超正　她看舊照認輸了

2步驟重現「無名小站」回憶讓你10年挑戰

女植物人產子案　兇手抓到了！

公司取消尾牙！老闆折現爽發每人4.9萬

噴槍奪命！　母力挺：爸爸每天工作13小時

驗票累死人！女科長暴瘦8公斤23日病逝

還記得「薇薇德德」？友爆分手真相

白癡公主封奶7年「邪惡視角」A罩杯超兇

男星當兵意外去世！「媽媽」葉全真心碎

嘿咻12歲小學生　肉搜是超甜美正妹

台中女騎士被輾變形慘死　兒指認痛哭

更多

最夯影音

更多

淚跪6分鐘！母抱插管嬰兒祈福 白沙屯媽祖停轎安慰...跨頂消災

不當低頭族！校長帶頭跳鬼步舞　「百名小學生」舞出最潮健康操

火拳敲車！怒拔後照鏡尻爆車窗　桃園蹦蹦姊：泥知道我是誰嗎？

林依晨知道了蓮衣客是「他」！　張彬彬泛淚：我只能當你的哥哥...

海底爆滿高爾夫球...海豹悲鳴　 美少女救環境2年撈出5萬顆

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面