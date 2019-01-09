手伸「胸前狂摸」！他曬童年照「背後環抱巨乳老師」　神出本尊...結局大逆轉

▲他在臉書上曬小時候和巨乳老師的合照。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

小時候有什麼事是會讓人永生難忘的呢？一名男網友在臉書上曬出一系列「童年舊照」，圖中的他站在身材姣好的老師身後，小手從後面伸到女老師胸前，老師穿著一件中空的爆乳裝，大方地露出乳溝，絲毫不在乎男孩在她胸前恣意遊走的手。照片曝光立刻引起網友暴動，直呼好羨慕這名小「胸」手。

男網友在臉書「爆廢公社公開版」貼出數張照片表示，「過年快到了整理家裡，找到小時候跟老師合照」。只見找片中的老師身穿著灰色中空的緊身衣，豐滿的胸引人注目，大方地秀出好身材，身後的男孩從背後環抱著她，2隻小手有意無意地放在她的胸前，兩人開心地拍下許多照片。

照片曝光後，立刻引起網友暴動，許多網友羨慕地說，「好羨慕這個小『胸』手」、「我想要回到小時候」、「年紀輕輕就當老司機」、「我想重新上學」、「現在去報名上課來得及嘛」、「小時候就這麼會挑位置」、「老師我也要合照」。

但其實照片中的女生根本不是老師，圖中的小男孩也不是原PO，眼尖的網友發現，圖中身材姣好的女主角其實是泰國的女模Thanchanok Jirekpreedamit，她不時會在個人臉書上曬出大尺度的性感照，這一系列的照片也是刻意安排的，當時作品迅速在網路上瘋傳，也讓她的追蹤人數一路狂飆到20多萬。

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▼照片中的女生其實是泰國女模Thanchanok Jirekpreedamit。（圖／翻攝自Thanchanok Jirekpreedamit臉書）