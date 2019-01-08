爽片曝光！她強勁浪叫「啊～」迴盪全社區　網笑：土地公鎮不住





▲深夜社區傳來女子浪叫，土地公可能都被吵醒了。（圖／翻攝自臉書「爆笑公社」）

網搜小組／綜合報導

在夜深人靜的時候發生親密關係並沒有問題，但是喊得太大聲讓所有人都聽到就很糗了，有網友在臉書社團「爆笑公社」PO出一支影片，只見畫面是一處安靜的住宅區，但卻有一名女性發出近似淒厲的「叫床聲」，聲音大到全社區都聽見，影片讓網友全笑翻。



網友PO出這支1分07秒的影片，畫面中可以看到是在一個住宅區，已經是深夜，附近的小巷弄都非常安靜，因此可以清楚聽到一名女子發出高分貝呻吟聲，「啊」、「喔」等聲音完全沒有間斷，仔細一聽是在叫床，雖然沒有說任何一句話，但仍從叫聲中就能感受她的愉悅和爽快，還大方地跟街坊鄰居分享，聲音實在太大，一打開窗戶就聽得很清楚。



拍攝影片的網友還將鏡頭拉近，似乎是在尋找哪一家大半夜的玩這麼爽，影片中也可以看到，住宅區的一樓有一個小小的土地公廟，該網友也在PO影片時提到「厲鬼在叫，土地公鎮都鎮不住」，讓大家全笑瘋。

網友留言調侃，「蠻會叫的」、「肯定是用金剛杵驅魔」、「果然是厲鬼，太厲害了，一個鬼叫聲害全社區男生都硬了，這樣會弄出好幾條人命」、「真會叫，還有回音呢」、「這個聲音，過程應該很猛」、「里長里長你的擴音器忘了關」、「此女有冤啊」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。