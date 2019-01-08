男客「羞開氣音mode」：保險套放哪～　她萌回一句…網噴笑：有畫面

▲女網友在護理產品零售商上班。（示意圖／資料照）

網搜小組／綜合報導

從事服務業的工作，一定會遇到各種客人，有可能被奧客操到身心俱疲，但也有很可愛的顧客讓人一秒被療癒。一名在護理產品零售商上班的女網友表示，她前幾天遇到一個很可愛的男客人，對方走到2樓後用氣音問「請問保險套放在哪裡～？」她的超萌反應讓網友很有畫面「這篇文有聲音」、「太可愛了」。

女網友在《Dcard》表示，前幾天店裡來了一位很可愛的男客人，對方走到2樓後，就過來用氣音問她「請問保險套放在哪裡～？」原PO聽到問題後，也開啟氣音模式回應「在～樓～下～！」事後她想了一下，忍不住冒出OS「之後想了一下我幹嘛也用氣音跟他講話？」

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▲男客人問店員「保險套在哪？」（示意圖／pixabay）

看到貼文後，其他人都笑翻「原po也太可愛了吧」、「我同事跟外國人說話，居然變成怪裡怪氣的中文？這樣他們還是聽不懂吧」、「我覺得～妳好可愛（氣音」、「+1 不知道為什麼，總是會以對方的說話方式去回應」、「這篇文有聲音」。

另一名女店員也分享自己結帳時的經驗，「我是因為特價跟客人說，因為有時候其實不太想重複商品名稱，所以會拿起來或是指著跟客人說，然後有些客人就是會滑手機然後看都不看就問。那時候我只好跟他說『保險套2盒特價，要再多拿一盒嗎？』然後我就被客訴了…說不尊重客人隱私。」

還有網友設定各種爆笑情境：

-護理產品零售商-

店員OS：主管常教導我們要用客人聽的清楚的音量，重複客人的問題，再為客人解答。

店員：保險套嗎？在樓下喔！

-護理產品零售商-結帳時

店員：先生！你拿的這款保險套有買一送一哦！要再多拿一個嗎？

-圖書館-

客：請問有賣漢堡嗎？

圖書館員：不好意思這裡是圖書館。

客：（氣音）請～問～有～賣～漢～堡～嗎～？

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