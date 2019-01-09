收正版「喬巴」抱枕！阿嬤嫌2支鹿角「太礙事」很難收...剪刀喀擦2聲Bye了

▲阿嬤嫌喬巴的鹿角很礙事，所以就好心幫她剪掉了。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

網搜小組／綜合報導

許多人都有自己鍾愛的卡通或動漫人物。一名女網友非常喜歡海賊王裡面的可愛馴鹿醫生喬巴，前陣子朋友特別買了一個正版的喬巴抱枕送她，結果某天她回家時，卻發現喬巴「端正」地躺在沙發上，原來是她阿嬤覺得喬巴的2支角太礙事了，很難收起來，直接「喀擦」2聲剪斷，讓她欲哭無淚卻又不敢跟阿嬤抗議。

女網友在臉書「爆廢公社公開版」社團中貼文，她的朋友前不久送她一個正版的喬巴抱枕，她因為非常喜歡，總是帶著抱枕在家裡跑來跑去，有時候在家裡一樓的餐廳吃飯，吃飽後她都會直接在樓下客廳裡小睡一下，所以就直接把喬巴抱枕放在客廳，要用的時候就不用再到房間拿。

一天她下班回家後，發現她心愛的喬巴被放在沙發的正中間，非常「端正」地放著，她還來不及意識到發生什麼事了，弟弟和老公就跟她說，「阿嬤說你那個抱枕，旁邊那兩根角太礙事了，很難收，所以就把它剪了...」這個消息對她來說簡直是天崩地裂，不禁難過地說，「我的正版喬巴抱枕，自此之後就沒有角了。」

網友雖然很同情她，但看到阿嬤異想天開的舉動還是笑翻了，紛紛留言表示，「喬巴覺得問號」、「幫喬巴默哀三秒鐘」、「應該是很悲傷的事，但我卻大笑」、「喬巴的鹿茸沒了」、「給阿嬤吃鹿茸補補身子」、「哈哈，喬巴表示衰」、「我會哭死吧」、「秒笑翻」、「阿嬤真是霸氣」。

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