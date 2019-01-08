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工作12年！她尾牙吃一半「荷包進帳53萬」嚇傻：都有機＋酒了　老闆佛炸

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▲▼ 尾牙,酒客,醉酒,代駕 。（圖／記者張一中攝）

▲別人尾牙拿53萬，我們的尾牙往往都是「空氣」。示意圖，與本文無關。（圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

辛苦工作1整年，就是為了領那份年終或大吃豐盛尾牙了，不過前提是老闆要大方。一名女網友今年是她工作第10年，沒想到收到公司送的「小紅盒子」，一打開竟然是一枚發光的金戒指；她爽翻上網詢問網友狀況，在一片哀號中，一名女網友分享自己的經歷「工作12年收到53萬元獎勵」，讓網友羨慕哭了。

從女網友PO在臉書「爆廢公社」照片可見，紅色小盒子裡靜靜躺著一枚金戒指，上面還刻有紋路，在燈打光下還微微發出光澤，奢華感藏也藏不住；一旁還放有一張「鑑定保證書」佐證，證明公司真的出手很大方。

她也在貼文上寫道，這枚金戒指是她今年工作第10年，公司發給她的獎勵，「有廢友的公司也會有嗎？」這一詢問，讓網友暴動了，許多人的心碎了一地，都超羨慕原PO待對公司了。

▲▼工作12年！她尾牙吃一半「荷包進帳53萬」傻了：都有機＋酒了　老闆佛炸。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲原PO工作10年拿到金戒指。（圖／翻攝自爆廢公社）

網友紛紛悲苦留言說，「公司只有共體時艱」、「我前一個工作也是做了十年，得到了資遣費訴訟官司」、「除非老闆那天想開了才有可能（無誤？」、「我工作十年，公司只給了我......年資！」、「以後可能都會換一個肝」、「我們公司連非自願離職書都不給我們，讓我們不能去勞保局申請失業補助金......」。

在一片比悲傷更悲傷的故事中，一名女網友分享自己的經歷說，她待在公司12年了，老闆送她53萬元犒賞，員工旅遊還送她們去菲律賓宿霧，而且機＋酒全免由公司出錢；另外，她也在留言中附上吃尾牙、手持「53萬元支票」佐證，證明公司真的超大方，沒有再開玩笑的佛心，讓網友暴動跪求「公司哪一間！？」

▲▼工作12年！她尾牙吃一半「荷包進帳53萬」傻了：都有機＋酒了　老闆佛炸。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲另一名女網友的獎勵更猛，工作12年收到53萬。（圖／翻攝自爆廢公社）

還是有網友拿到獎勵，只是獎品很傷人心，「以前待過一家公司滿五年會送勞力士，等輪到我時，勞力士大漲就改送獎狀...」、「家樂福禮卷十張，一張100」、「我公司滿20年有一兩黃金，但會被凹掉，等滿30年給二兩，但20年到30年途中、10人會陣亡9人...」、「我以前的公司是送一顆石頭」、「鱸魚一條」、「服務滿10年，只贈送一支『膳XX小的保溫瓶』」、「工作10年，獎狀一張，獎金2000...」。

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▼好多網友的公司都超佛心。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼工作12年！她尾牙吃一半「荷包進帳53萬」傻了：都有機＋酒了　老闆佛炸。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼工作12年！她尾牙吃一半「荷包進帳53萬」傻了：都有機＋酒了　老闆佛炸。（圖／翻攝自爆廢公社）

▼各位不要怕，公司沒有發好獎品才是真實人生，看看許多網友比悲傷更悲傷的故事。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲▼工作12年！她尾牙吃一半「荷包進帳53萬」傻了：都有機＋酒了　老闆佛炸。（圖／翻攝自爆廢公社）

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關鍵字：尾牙,年終,員工旅遊,年資,爆廢公社

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