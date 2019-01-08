鉛筆插進肉！20年過去她見疤痕陰影重　網狂秀陳年「筆跡刺青」安慰

▲ 鉛筆痕跡真的是陰魂不散耶...。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

許多人小時候都有調皮打鬧的時候，不過如果手上有鉛筆可能就會留下永遠的痕跡。有網友在臉書貼出一張照片表示，國小的時候被同學拿鉛筆插進手臂，從此就留下了一個淡淡的黑色點點；就算20多年過去了，看到這個疤都還是會想起鉛筆帶給她的的陰影。沒想到po文一出，馬上釣到上百位網友秀出自己身上的筆芯痕跡，讓原po知道自己並不孤單。

「當年被筆芯插過的你們都還活著嗎？」一位網友在臉書「爆怨公社」中表示，自己要抱怨國小拿鉛筆插進她手筆的同學，「雖然我已經忘了你是誰」，但是留下來黑色痕跡卻這樣陰魂不散地跟了她20多年，讓她一直活在筆芯的陰影中。

PO文一出，網友紛紛有共鳴地秀出自己的「筆跡刺青」，「 我弟在鼻頭，也是黑點存在很久，滿破壞面相的」、「我是自己用的。上課中用鉛筆橡皮那頭去戳同學背，結果對方用力往後一頂，筆尖就這麼進去了」、「我也是但我忘了是誰QQ」、「想當初還87地拿橡皮擦擦」、「手掌心也被筆芯插過，小黑點也是一直跟著我」。

▲網友紛紛秀出身上的鉛筆痕跡 。（圖／翻攝自爆怨公社）

網友們看著自己身上各種青色、黑色的痕跡，就想起辛酸又有趣的童年故事，「我也被插過，只因為我超過線了」、「可惡的哥哥，我一輩子記得」、「我的是安親班老師...作業寫不好」、「當初國小自然課用鉛筆做日晷觀察太陽陰影，走廊跑跳的同學反插到我的手臂」、「以前不知道是筆芯，一直問我爸為啥我的痣有顏色」。

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