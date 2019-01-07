媽媽留宵夜！女兒一打開「甲骨文紙條」傻了　神秘訊息逼2000網戰翻

▲電鍋到底有什麼頭XD各位有猜出來嗎？（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

一名女網友看見桌上有一張白紙，上前看發現是媽媽留下來的紙條，上面雖然只有短短5字，但比甲骨文還難懂，讓她想破頭都看不出答案，便上網詢問網友，沒想到網友整個戰翻。

從女網友PO在「爆廢公社公開版」的照片可見，桌上擺著一張長條型白紙，紙上面用鉛筆筆跡寫著「電、有、頭」3個中文字，另外夾在字體中間的圖案極為神秘，第二個似蛇又像魚，實在很難理解。超難懂的5字，讓原PO崩潰寫道，「媽這張留言寫的是什麼？想破頭。」

▲各種答案都有，網友狂討論，都各持己見自己是對的。（圖／翻攝自爆廢公社）

這張超艱難不易懂的紙條，讓2千多名網友整個戰翻，有一派堅持是第二個波浪圖案是蛇，大推答案是「電鍋有蛇頭」；但也有人認為是取字諧音「蛇＝舌」，惡搞表示「應該是電鍋有舌頭。」

其中有兩種答案最多，其中一派網友認為那個圖案是鰻魚，媽媽利用諧音讓女兒猜謎，答案應該是「電鍋有饅頭」；最後一派則是認為，那並不是鰻魚，就是一條魚，堅持正解是「電鍋有魚頭」。

但也有網友提出跳脫這4種的其他答案，「電冰箱有大腸頭阿，選我正解！」、「電三有一頭」、「電鍋有龜頭」、「電鍋有饅頭？」、「電鍋有鴨頭嗎？」、「第二個字怎麼看得出來是『鍋』？」、「打開電鍋不就好了？」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！