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除夕棄父母！他「陪女友家人吃飯」急訂位　台中老闆霸氣吼：滾！不賺你錢

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(圖取自pixabay網站)

▲除夕夜好好回家陪伴家人，他們會很想你的！示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay網站）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「我員工沒有老爸膩？滾！」台中一名小吃店老闆原本打算除夕提早關門休假，讓員工提早回家陪父母，但突然收到朋友拜託「店開晚一點，想帶女友家人來吃飯」；他以為是要男女雙方兩家聚餐，想說就接下這單子幫忙，但詢問過後才知情好友並沒有打算帶父母來，只是單方面和女友爸媽過除夕，讓本身就很孝順的他秒拒絕這生意，不賺錢也要讓員工除夕開心陪家人，被網友讚爆。

老闆在臉書「爆廢公社公開版」PO文透露，朋友跑來跟問他說「想跟你訂位，要帶我女友家人去吃飯，可是是吃晚上的」，除夕那天店裡只營業到下午5點而已，讓他很猶豫，但想說還是了解一些細節再來做決定，便詢問好友；

我：啊你爸他們有要來嗎？
友：沒有欸，我沒有找他們。
我：要請她爸把女兒交給你了嗎？
友：沒有啊。
我：.......我不接你這單。

▲小吃攤,鹹酥雞,路邊攤（圖／記者周宸亘攝）。

▲有些人想回家吃年夜飯卻無法，只能吃路邊小吃孤單過節，所以有時間就回家看看年邁的爸媽吧。示意圖，與本文無關。（圖／記者周宸亘攝）

好友被拒絕後超驚訝詢問「為啥啦！？」絲毫不知道自己哪裡出了問題。老闆當下氣得回覆，「你他X的只有你女友有老爸？你沒有膩？我員工沒有膩？我沒有膩？死北七，滾！」直接打發朋友的要求。

老闆表示，原本想說如果朋友家人也要來，他就打算接下這單子，結果沒有，「死北七，我不接單（挖鼻孔，X的那個低能，沒結婚什麼的請女生家人吃飯，你說平常日也還說的過去，除夕請未過門的家人吃飯是X小」。

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯,春節,圍爐,示意圖。（圖／CFP）

▲圍爐或許會被親戚「熱情關切」私生活，但這是很溫暖的。示意圖，ˇ與本文無關。（圖／CFP）

老闆超霸氣的行為，被網友讚爆說，「老闆有缺員工嗎？」、「老闆好霸氣」、「老闆，你的店在哪裡？我要去捧場」、「說的好！除夕是跟家人團聚的」、「X............我欣賞」、「訂位＋1」、「老闆我家一家大小七個人除夕沒地方去吃，求訂位」、「老闆我要訂位，一個人可以嗎」，狂求店家位置，想用「新台幣教訓」老闆。

也有網友認為除夕不陪家人的行為很糟糕，「又是一個有了女友沒了父母的」、「除夕不陪家人，反而去陪別人的老婆跟別人的岳父岳母，真的奇葩」、「有了老婆兒子就變別人的」、「白目，除夕不陪家人還要拖別人」、「正宗馬子狗」。

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關鍵字：除夕,年夜飯,圍爐,過年,爆廢公社公開版

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