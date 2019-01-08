女兒煎餃全碳化！老爸憂嫁不出去　釣出全台人妻「暗黑照」：老公吃不死

▲10顆各個成了菱角。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／綜合報導

「我爸爸叫我別再進廚房了......。」一名女網友之前到廚房開火煎了煎餃，想說還以為是個輕鬆的工程，沒想到煮完瞬間傻了，煎餃全部碳化成「菱角」，被爸爸勸導放下廚藝的事情；她前幾天不死心改煮麻油雞，結果沒有麻油味，連鹽巴都忘了加，就聽到爸爸擔憂說「嫁不出去了」，讓她好崩潰，但也意外釣出許多人妻網友PO出自己的暗黑食物料理打氣。

從女網友PO在「爆廢公社」照片可見，10顆煎餃靜靜地躺在炒菜鍋裡，而且看起來一點也不美味，因為每顆餃子都已經碳化了，餃皮上都有一層厚厚的「焦黑硬垢」，還極為「頑固地」卡在上面，猶如地獄來的食物。

▲另一網友也貼出自己的料理作品。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO也在貼文上寫道，自從上次煎了煎餃後，爸爸就叫她別再進廚房了，前幾天想說煮麻油雞給爸爸吃，但忘記加薑，而且整鍋也沒有麻油的味道，全都是米酒味，「然後我的菜也忘記加鹽巴，嗯嗯我爸爸跟我說『你嫁不出去了』.....」

這一鍋暗黑料理，網友紛紛留言說，「竹炭煎餃」、「那是菱角吧！騙我是煎餃」、「拜託跟我說你煮的是巧克力煎餃」、「放心，爸爸都是鐵胃，從認識媽媽開始就訓練了，加油」、「不會啦，我都跟我老公說我煮的是黑暗料理，還不是有人要」、「這香菇煮的不錯啊」、「哪買的？為什麼你有墨魚口味的煎餃？」。

▲人妻網友表示：小孩、老公活得很好。（圖／翻攝自爆廢公社）

也有人認為這煮菜方式實在太狠了，「嫁出去還要賠醫藥費」、「如果你很討厭很討厭一個男人，就嫁給他！」、「妳老爸還想多活幾年」、「這是快被毒死的前奏...哈哈大笑」、「你唯一煮熟的東西，就是生魚片嗎？」、「誰吃了，就可以嫁了」、「記得再摔幾個碗，那就連洗碗都不用了」。

有趣的是，許多已當人妻或是媽媽的網友，也紛紛PO上自己煮過的「暗黑料理」照片，像是整根煎焦的雞腿、已被黑炭掩沒的肉排，食物各個死相悽慘，甚至加油打氣說「我老公、小孩活得好好的」、「相信我，不會煮飯，兩個女兒都大了」，用幽默方式來鼓勵原PO。

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▼煮飯不僅需要努力，也是要有天分的XD。（圖／翻攝自爆廢公社）