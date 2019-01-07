茶垢超多崩潰！他靠這包「空心圓管」一刷全清光　網試用驚：牙齒變超白

▲雖然民間用法說「能清潔牙垢」，但建議使用前先問醫生。（圖／翻攝自爆廢公開版）

網搜小組陳怡伶／綜合報導

「潔牙超有效，像去給人洗牙一樣！」高雄一名男網友平常有抽菸的習慣，久了牙齒就有菸垢的問題，在牙醫的推薦之下到中藥店買了一款「空心圓管」，回家就反覆磨自己牙齒，沒想到效果超驚人，煙垢、檳榔垢全刷光，讓他嚇壞說「刷完像拋光一樣！」

從網友PO在「爆廢公社公開版」照片可見，一大包透明塑膠袋裡裝著「長型空心圓管」，外型帶點草綠色，上面還有多條紋路，看起來超像是竹子；這包也讓網友絞盡腦汁也猜不透有何用處，但千萬不要小看，因為這可是愛吃檳榔、抽菸、喝茶的救星。

▲他買這一大包材50元，還可以用很久。（圖／翻攝自爆廢公開版）

原PO在貼文上寫道，這包叫做「木賊草」，這是一位牙醫推薦他使用的，各大中藥房都有在賣，而且超便宜的，一大包也只要50元，而且一包可以用很久，「牙齒有刷不掉的，用這個慢慢用就刷起來了，馬上用馬上有效，像去給人洗牙齒一樣。」

但木賊草外型就像一根硬梆梆的竹子，讓網友超好奇使用方法。原PO解釋說，使用方式就是直接拿起一根，隨便用一端反覆刷煙垢、檳榔垢的地方，像是剔牙齒一樣，「我無聊時就拿1根磨牙齒，邊看電視邊慢慢磨，刷完像拋光一樣，但平常還是得刷牙，根本是檳榔嘴救星。」

▲許多網友紛紛曬出自己購買的木賊草推爆。（圖／翻攝自爆廢公開版）

沒想到在他的推薦下，真釣出也是愛好者的網友讚爆說，「我都叫樹枝，中藥房就有，吃檳榔都一人一袋」、「吃檳榔黑牙齒的，拿起來磨牙真的會變白」、「這個很好用，煙垢檳榔垢黃牙都擦的白帥帥」、「鄉下10元用超久」、「我爸超愛用這個」、「我是泡溫熱的水泡，泡軟之後就可以刷了，中藥行應該都有賣」、「一般中藥行就有了...跟他說要買木夕就知道了...」。

不僅可以用在仁德牙齒身上，還有人大推其他用法，「我們是拿來用狗牙結石和齒垢的」、「我家狗狗牙結石，用這個很有效」、「這個也可以拿來幫貓狗刷牙喔」。

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」！

木賊草可以製成中藥，有降火氣、消炎、止血、治眼部疾病功效，其中木賊草的莖含有矽質，佈滿著比牙刷更細的纖維，由於表面粗糙，用來摩擦會使物品表面變光滑，就成了民間廣為流傳的「清潔牙垢」小偏方；木賊草使用前先拿去用熱水泡軟，纖接著再貼在牙齒表面上輕微擦拭，千萬不能太常使用，太頻繁恐傷琺瑯質。

＊貼心小提醒：使用前最好先是詢問牙醫，千萬不要盲目使用而傷了牙齒！